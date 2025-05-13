Сырский: Более 177 тыс. человек — потери оккупантов только с начала года

Украинские Силы обороны только с начала 2025 года нанесли армии РФ потери в количестве 177 тыс. оккупантов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Армия РФ потеряла 177 тыс. оккупантов с начала года

— Более 177 тысяч человек — потери оккупантов только с начала года. Силы обороны Украины днем и ночью бьют российского агрессора, приближая справедливый мир для Украины! — написал он.

Сырский поблагодарил защитников и защитниц за профессиональную боевую работу и веру в победу Украины.

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Также главком обнародовал видео боевых действий, на котором можно увидеть работу украинских военных по вражеским силам армии РФ. На фрагментах видео, сделанных преимущественно с беспилотников, можно увидеть поражение оккупантов как дронами, так и кассетными снарядами.

Напомним, по состоянию на начало 13 мая в Генеральном штабе ВСУ сообщали о еще 1070 ликвидированных оккупантов армии РФ.

В общем, за 1175 дней полномасштабной российско-украинской войны было уничтожено или ранено почти 1 млн захватчиков — 968 130 потери из личного состава противника.

Подробнее о потерях врага, в частности в технике, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Олександр Сирський

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