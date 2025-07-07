Резко встал на совещании: в Минтрансе РФ умер второй чиновник за день
В Москве во время совещания умер замначальника отдела Росавтодора Алексей Корнейчук. Российскому чиновнику было всего 42 года.
Об этом сообщают российские СМИ.
Что известно о смерти Корнейчука
По информации журналистов, Корнейчук резко встал во время совещания, после чего упал на пол.
Предварительно считается, что причиной смерти стала остановка сердца.
Напомним, что также 7 июля стало известно о смерти еще одного российского чиновника – экс-министр транспорта Роман Старовойт был найден застреленным в своем доме в Одинцово. Официальной причиной смерти считается самоубийство.
Ранее в этот день его сняли с должности указом президента РФ Владимира Путина.
Против Старовойта дал показания экс-глава Курской области Алексей Смирнов, которого арестовали по делу о хищении 1 млрд рублей.
Российские СМИ считают, что экс-министру могло грозить до 20 лет тюрьмы за хищение государственного имущества и мошенничество.
Фото: Минтранс РФ