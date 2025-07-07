Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Трамп прокомментировал прекращение поставок оружия Украине: Байден истощил страну
В Киеве попрощались с пилотом F-16 Максимом Устименко
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Было ли финансирование социальных выплат в июле: куда уже перечислены средства
Столб огня и дыма: момент взрыва под Житомиром попал на видео
Нуждается в проверке
Анастасия Гевко, редактор ленты
2 мин.

Резко встал на совещании: в Минтрансе РФ умер второй чиновник за день

Алексей Корнейчук умер: какова причина смерти заместителя начальника отдела Росавтодора

В Москве во время совещания умер замначальника отдела Росавтодора Алексей Корнейчук. Российскому чиновнику было всего 42 года. 

Об этом сообщают российские СМИ. 

Что известно о смерти Корнейчука

По информации журналистов, Корнейчук резко встал во время совещания, после чего упал на пол.

Сейчас смотрят

Предварительно считается, что причиной смерти стала остановка сердца. 

Напомним, что также 7 июля стало известно о смерти еще одного российского чиновника – экс-министр транспорта Роман Старовойт был найден застреленным в своем доме в Одинцово. Официальной причиной смерти считается самоубийство.

Ранее в этот день его сняли с должности указом президента РФ Владимира Путина. 

Против Старовойта дал показания экс-глава Курской области Алексей Смирнов, которого арестовали по делу о хищении 1 млрд рублей.

Российские СМИ считают, что экс-министру могло грозить до 20 лет тюрьмы за хищение государственного имущества и мошенничество.

Источник: BAZA, SHOT

Фото: Минтранс РФ

Связанные темы:

РосіяСмертьчиновник
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь