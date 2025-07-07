Резко встал на совещании: в Минтрансе РФ умер второй чиновник за день

В Москве во время совещания умер замначальника отдела Росавтодора Алексей Корнейчук. Российскому чиновнику было всего 42 года.

Об этом сообщают российские СМИ.

Что известно о смерти Корнейчука

По информации журналистов, Корнейчук резко встал во время совещания, после чего упал на пол.

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Предварительно считается, что причиной смерти стала остановка сердца.

Напомним, что также 7 июля стало известно о смерти еще одного российского чиновника – экс-министр транспорта Роман Старовойт был найден застреленным в своем доме в Одинцово. Официальной причиной смерти считается самоубийство.

Ранее в этот день его сняли с должности указом президента РФ Владимира Путина.

Против Старовойта дал показания экс-глава Курской области Алексей Смирнов, которого арестовали по делу о хищении 1 млрд рублей.

Российские СМИ считают, что экс-министру могло грозить до 20 лет тюрьмы за хищение государственного имущества и мошенничество.

Источник: BAZA, SHOT

Фото: Минтранс РФ

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