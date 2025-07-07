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Анастасія Гевко, редакторка стрічки
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Різко встав на нараді: у Мінтрансі РФ помер другий чиновник за день

Олексій Корнейчук помер: яка причина смерті заступника начальника відділу Росавтодору

В Москві під час наради помер замначальника відділу Росавтодора Олексій Корнейчук. Російському чиновнику було всього 42 роки. 

Про це повідомляють російські ЗМІ. 

Що відомо про смерть Корнейчука

За інформацією журналістів, Корнейчук різко встав під час наради, після чого впав на підлогу.

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Попередньо вважається, що причиною смерті стала зупинка серця. 

Нагадаємо, що також 7 липня стало відомо про смерть ще одного російського чиновника – екс-міністр транспорту Роман Старовойт був знайдений застреленим у своєму будинку в Одінцово. Офіційною причиною смерті вважається самогубство.

Раніше в цей день його зняли з посади указом російського очільника Володимира Путіна. 

Проти Старовойта дав покази екс-глава Курської області Олексій Смирнов, якого заарештували у справі про розкрадання 1 млрд рублів.

Російські ЗМІ вважають, що екс-міністру могло загрожувати до 20 років тюрми за розкрадання державного майна та шахрайство.

Джерело: BAZA, SHOT

Фото: Мінтранс РФ

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