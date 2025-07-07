Что такое БРИКС и каковы задачи группы

6 июля 2025 года в Рио-де-Жанейро начался 17-й саммит БРИКС. Представители стран-участниц обсуждают ключевые вопросы мировой политики. Некоторые государства делегировали министров, а лидеры Китая и России в Бразилию не прибыли — Владимир Путин присоединился к заседанию в формате видеосвязи.

Председатель КНР Си Цзиньпин впервые с момента своего прихода к власти в 2012 году пропустил саммит, сославшись на плотный рабочий график. Вместо него Китай на встрече представляет премьер Госсовета Ли Цян.

Президент России также не прибыл в Рио-де-Жанейро, ведь там ему грозит арест по ордеру Международного уголовного суда, юрисдикцию которого признает Бразилия. Делегацию РФ возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Сейчас смотрят

В течение двухдневного саммита, как ожидается, будут рассматривать ситуацию вокруг конфликта между Израилем и Ираном, гуманитарный кризис в секторе Газа, а также торговые пошлины, которые ввел президент США.

Президент США Дональд Трамп 6 июля заявил, что страны, которые придерживаются антиамериканского курса в рамках объединения БРИКС, могут столкнуться с дополнительными пошлинами в размере 10%. Об этом он сообщил в своей заметке на платформе Truth Social.

БРИКС — это неформальное название сообщества крупных развивающихся стран. Что известно о группе, какие у нее цели и какое место занимает в БРИКС Россия — читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое БРИКС — что известно об организации

БРИКС не является международной организацией, союзом или торговым блоком. Группа не имеет устава, учредительного договора и чего-либо аналогичного. По данным ВВС, во время саммита БРИКС, который ранее проходил в ЮАР, поговаривали об институализации группы, но никаких документальных подтверждений этому пока нет.

БРИКС называют аналогичным G7 или G20 клубом по интересам стран, которых не устраивает “доминирование” Запада. Группа была создана для “реформации международных финансовых институтов с целью улучшения представительства развивающихся стран”.

Страны БРИКС стали учредителями New Development Bank (NBD) с капиталом $250 млрд для инвестиций в развивающиеся страны. К банку присоединились и другие участники, которые на момент присоединения еще не входили в БРИКС, в частности Египет и ОАЭ.

Страны БРИКС считаются большим и очень разнообразным рынком с более рискованными, но и более прибыльными инвестициями, чем рынок развитых стран. Считается, что среди стран-участников группы лидирует Китай.

Какие страны входят в БРИКС

Изначально в состав БРИКС входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, позже к ним присоединилась ЮАР.

В августе 2023 года президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия и ОАЭ получили приглашение вступить в БРИКС с 1 января 2024 года.

После победы в Аргентине на выборах президента Хавьера Милея, официальный Буэнос-Айрес отказался от того, чтобы присоединяться к группе БРИКС.

По состоянию на 2025 год в группу входят такие страны: Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, Индонезия и Бразилия.

Какие цели у БРИКС и какое место России в группе

— Китай превратился в “большую рыбу”, за счет БРИКС он создает себе образ главного представителя Глобального Юга, выступающего за реформу или свержение современного мирового порядка, — утверждает профессор Падрег Кармоди, географ развития в Колледже Святой Королевы Елизаветы и неделимой Троицы возле Дублина.

При этом Индия конкурирует с Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе и сотрудничает с США в противовес влиянию Пекина.

Россия по своим экономическим перспективам считается аутсайдером в БРИКС. Российская экономика сохраняет сырьевой характер, что обуславливает ее зависимость от текущей конъюнктуры на мировых рынках.

Россия считает БРИКС частью своей борьбы против Запада, а также механизмом, который помогает справиться с санкциями за вторжение в Украину, уверен Креон Батлер, директор программы глобальной экономики и финансов аналитического центра Chatham House. Но не все участники группы поддерживают идею трансформации БРИКС в открытого игрока против Запада.

— ЮАР, Бразилия и Индия не хотят расколотого мира, противостояние с Западом невыгодно для их безопасности и процветания, — говорит Батлер.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.