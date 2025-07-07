Що таке БРІКС і які завдання групи

6 липня 2025 року у Ріо-де-Жанейро розпочався 17-й саміт БРІКС. Представники країн-учасниць обговорюють ключові питання світової політики. Деякі держави делегували міністрів, а лідери Китаю та Росії до Бразилії не прибули — Володимир Путін долучився до засідання у форматі відеозв’язку.

Голова КНР Сі Цзіньпін уперше з моменту свого приходу до влади у 2012 році пропустив саміт, пославшись на щільний робочий графік. Замість нього Китай на зустрічі представляє прем’єр Держради Лі Цян.

Президент Росії також не прибув до Ріо-де-Жанейро, адже там йому загрожує арешт за ордером Міжнародного кримінального суду, юрисдикцію якого визнає Бразилія. Делегацію РФ очолює міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Зараз дивляться

Протягом дводенного саміту, як очікується, розглядатимуть ситуацію навколо конфлікту між Ізраїлем та Іраном, гуманітарну кризу в секторі Гази, а також торговельні мита, які запровадив президент США.

Президент США Дональд Трамп 6 липня заявив, що країни, які дотримуються антиамериканського курсу у межах об’єднання БРІКС, можуть зіткнутися з додатковими митами у розмірі 10%. Про це він повідомив у своєму дописі на платформі Truth Social.

БРІКС – це неформальна назва спільноти великих країн, що розвиваються. Що відомо про групу, які в неї цілі та яке місце посідає в БРІКС Росія – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що таке БРІКС – що відомо про організацію

БРІКС не є міжнародною організацією, союзом або торговим блоком. Група не має статуту, установчого договору та будь-чого аналогічного. За даними ВВС, під час саміту БРІКС, який раніше проходив у ПАР, подейкували про інституалізацію групи, але жодних документальних підтверджень цьому поки що немає.

БРІКС називають аналогічним G7 або G20 клубом за інтересами країн, яких не влаштовує “домінування” Заходу. Групу було створено для “реформації міжнародних фінансових інститутів з метою поліпшення представництва країн, що розвиваються”.

Країни БРІКС стали засновниками New Development Bank (NBD) з капіталом $250 млрд для інвестицій у країни, що розвиваються. До банку приєдналися й інші учасники, які на момент приєднання ще не входили до БРІКС, зокрема Єгипет і ОАЕ.

Країни БРІКС вважаються великим і дуже різноманітним ринком із більш ризикованими, але й більш прибутковими інвестиціями, ніж ринок розвинених країн. Вважається, що серед країн-учасників групи лідирує Китай.

Які країни входять до БРІКС

Спочатку до складу БРІКС входили Бразилія, Росія, Індія та Китай, пізніше до них приєдналася ПАР.

У серпні 2023 року президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що Аргентина, Іран, Саудівська Аравія, Єгипет, Ефіопія та ОАЕ отримали запрошення вступити до БРІКС із 1 січня 2024 року.

Після перемоги в Аргентині на виборах президента Хав’єра Мілея, офіційний Буенос-Айрес відмовився від того, аби приєднуватись до групи БРІКС.

Станом на 2025 рік до групи входять такі країни: Єгипет, Ефіопія, Іран, Об’єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка, Індонезія та Бразилія.

Які цілі у БРІКС і яке місце Росії в групі

– Китай перетворився на “велику рибу”, за рахунок БРІКС він створює собі образ головного представника Глобального Півдня, який виступає за реформу або повалення сучасного світового порядку, – стверджує професор Падрег Кармоді, географ розвитку в Коледжі Святої Королеви Єлизавети та неподільної Трійці біля Дубліна.

При цьому Індія конкурує з Китаєм в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні і співпрацює зі США на противагу впливу Пекіна.

Росія за своїми економічними перспективами вважається аутсайдером у БРІКС. Російська економіка зберігає сировинний характер, що зумовлює її залежність від поточної кон’юнктури на світових ринках.

Росія вважає БРІКС частиною своєї боротьби проти Заходу, а також механізмом, який допомагає впоратися з санкціями за вторгнення в Україну, впевнений Креон Батлер, директор програми глобальної економіки і фінансів аналітичного центру Chatham House. Але не всі учасники групи підтримують ідею трансформації БРІКС у відкритого гравця проти Заходу.

– ПАР, Бразилія та Індія не хочуть розколотого світу, протистояння із Заходом невигідне для їхньої безпеки і процвітання, – каже Батлер.

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