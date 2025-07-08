МУС выдал ордера на арест лидеров Талибана за преследование женщин

Международный уголовный суд (МУС) во вторник, 8 июля 2025 года, выдал ордера на арест двух высокопоставленных лидеров Талибана, в том числе верховного духовного лидера Хайбатуллы Ахундзада и главного судьи Абдула Хакима Хаккани.

Об этом сообщает Международный уголовный суд.

МУС выдал ордера на арест лидеров Талибана за преступления против женщин

Их обвиняют в преступлениях против человечности — в частности, в преследовании женщин, девушек и лиц, не соответствующих гендерной политике Талибана.

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Согласно заявлению суда, есть достаточные основания полагать, что Ахундзада и Хаккани причастны к преследованию по признаку пола, включая систематическое ограничение прав женщин на образование, свободу передвижения, высказываний, мнения, совести и религии. Эти преступления совершены на территории Афганистана с момента прихода Талибана к власти 15 августа 2021 года и продолжались по меньшей мере до 20 января 2025 года.

Также под притеснения попадали люди, которых талибы воспринимали как союзников женщин и девушек, — их рассматривали как политических оппонентов.

Палата МУС предварительно установила, что талибы проводили государственную политику, которая привела к серьезным нарушениям прав гражданского населения, в частности убийствам, пыткам, изнасилованиям, заключению и насильственным исчезновениям.

Несмотря на то, что ордера остаются под грифом тайно, суд решил раскрыть факт их существования в интересах правосудия — для предотвращения новых преступлений и повышения осведомленности международного сообщества.

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