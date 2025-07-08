МКС видав ордери на арешт лідерів Талібану за переслідування жінок

Міжнародний кримінальний суд (МКС) у вівторок, 8 липня 2025 року, видав ордери на арешт двох високопоставлених лідерів Талібану, зокрема верховного духовного лідера Хайбатулли Ахундзада та головного судді Абдула Хакіма Хаккані.

Про це повідомляє Міжнародний кримінальний суд.

МКС видав ордери на арешт лідерів Талібану за злочини проти жінок

Їх обвинувачують у злочинах проти людяності — зокрема, у переслідуванні жінок, дівчат і осіб, які не відповідають гендерній політиці Талібану.

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Згідно із заявою суду, є достатні підстави вважати, що Ахундзада та Хаккані причетні до переслідування за ознакою статі — включно з систематичним обмеженням прав жінок на освіту, свободу пересування, висловлювань, думки, совісті та релігії. Ці злочини скоєні на території Афганістану з часу приходу Талібану до влади 15 серпня 2021 року і тривали щонайменше до 20 січня 2025 року.

Також під утиски потрапляли люди, яких таліби сприймали як союзників жінок і дівчат, — їх розглядали як політичних опонентів.

Палата МКС попередньо встановила, що таліби проводили державну політику, яка призвела до серйозних порушень прав цивільного населення, зокрема вбивств, катувань, зґвалтувань, ув’язнень і насильницьких зникнень.

Попри те, що ордери наразі залишаються під грифом таємно, суд вирішив розкрити факт їхнього існування в інтересах правосуддя — для запобігання новим злочинам і підвищення обізнаності міжнародної спільноти.

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