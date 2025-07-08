По указанию Трампа: США отправляют Украине дополнительное оружие

Министерство обороны США направляет Украине дополнительное оборонительное вооружение по указанию президента Дональда Трампа.

Об этом говорится в заявлении спикера Пентагона Шона Парнелла.

США отправляют Украине дополнительное оружие: что известно

— По указанию президента Трампа Минобороны направляет Украине дополнительное оборонительное вооружение, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира и прекращением убийств, — заявил Парнелл.

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Пресс-секретарь также подчеркнул, что система оценки военных поставок по всему миру для президента США остаётся в силе и является неотъемлемой частью оборонных приоритетов политики по принципу “Америка прежде всего”.

Решение о дополнительных поставках подтверждает слова Трампа, которые он озвучил во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Тогда американский президент заявил, что США имеют моральное обязательство помочь Украине.

— Нам придётся отправить ещё оружие, мы обязаны это сделать. Они должны иметь возможность защищаться. По ним наносят серьёзные удары. Мы должны отправить больше оружия, оборонительного прежде всего, — сказал Трамп.

Президент США также выразил недовольство позицией президента России Владимира Путина, который отказывается прекратить войну против Украины.

— Я разочарован тем, что президент Путин не остановился, — заявил Трамп, добавив, что глава Кремля, судя по всему, не собирается завершать войну.

Напомним, что 2 июля осведомлённые источники иностранных изданий сообщили, что Пентагон заявил о временном прекращении поставок Украине отдельных видов вооружения, в частности ракет для ПВО.

Однако после разговора с Зеленским Трамп изменил свою позицию и заявил, что Украина всё же получит ракеты Patriot, поскольку они необходимы украинцам для обороны.

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