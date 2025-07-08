За вказівкою Трампа: США надсилають Україні додаткову зброю

Міністерство оборони США надсилає Україні додаткову оборонну зброю за вказівкою президента Дональда Трампа.

Про це йдеться у заяві речника Пентагону Шона Парнелла.

США надсилають Україні додаткову оборонну зброю: що відомо

— За вказівкою президента Трампа Міноборони направляє Україні додаткове оборонне озброєння, щоб українці могли захистити себе, поки ми працюємо над забезпеченням міцного миру та припиненням вбивств, – заявив Парнелл.

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Речник також наголосив, що система оцінки військових постачань по всьому світу для президента США залишається в силі та є невід’ємною частиною оборонних пріоритетів за принципом “Америка понад усе”.

Рішення про додаткові постачання підтверджує слова Трампа, які він висловив під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Тоді американський президент заявив, що США мають моральне зобов’язання допомогти Україні.

— Нам доведеться відправити ще зброї, ми зобов’язані це зробити. Вони повинні бути здатні захищатися. По них дуже сильно б’ють. Нам доведеться надіслати більше зброї, оборонної зброї насамперед, – сказав Трамп.

Президент США також висловив незадоволення позицією російського президента Володимира Путіна, який відмовляється припинити війну проти України.

— Я розчарований тим, що президент Путін не зупинився, – заявив Трамп, додавши, що глава Кремля, судячи з усього, не збирається зупиняти війну.

Нагадаємо, що 2 липня обізнані джерела іноземних видань зазначили, що Пентагон заявив про тимчасове припинення постачання Україні окремих видів озброєння, зокрема ракет для ППО.

Однак після розмови з Зеленським Трамп змінив свою позицію та заявив, що Україна все ж отримає ракети Patriot, адже вони потрібні українцям для оборони.

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