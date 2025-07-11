В РФ подтвердили ликвидацию командира бригады, которую обвиняют в зверствах в Буче

В России подтвердили, что командир 155 отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил РФ Сергей Ильин был убит украинской атакой по штабу соединения. Бойцов этой бригады ранее обвиняли в том, что они причастны к преступлениям российских агрессоров в Буче.

Об этом сообщила администрация Умарского округа Чувашии.

Смерть российских командиров – что известно

Несмотря на то, что администрация не указывает, где и когда именно погиб Ильин, каналы российских пропагандистских СМИ в соцсетях пишут, что его убили 2 июля во время удара ВСУ по Курской области.

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Также сообщается о смерти заместителя главнокомандующего ВМФ генерал-майора Михаила Гудкова, которого ликвидировали в одном из приграничных районов Курской области 2 июля.

Телеграм-каналы уточняют, что Гудков и еще 10 других российских офицеров были атакованы ВСУ ударом по командному пункту 155 бригады морской пехоты в районе Коренево.

Российский лидер Владимир Путин наградил Гудкова второй медалью Золотая Звезда посмертно.

Напомним, украинские власти обвиняют бойцов 155 бригады морской пехоты в военных преступлениях, которые были совершены, в том числе в Буче Киевской области.

Также в августе 2024 года и в январе 2025 года бойцы этой бригады были обвинены в обезглавливании нескольких украинских военных.

Источник: Astra, администрация Умарского округа Чувашии

Фото: Astra

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