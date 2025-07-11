В РФ подтвердили ликвидацию командира бригады, которую обвиняют в зверствах в Буче
В России подтвердили, что командир 155 отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил РФ Сергей Ильин был убит украинской атакой по штабу соединения. Бойцов этой бригады ранее обвиняли в том, что они причастны к преступлениям российских агрессоров в Буче.
Об этом сообщила администрация Умарского округа Чувашии.
Смерть российских командиров – что известно
Несмотря на то, что администрация не указывает, где и когда именно погиб Ильин, каналы российских пропагандистских СМИ в соцсетях пишут, что его убили 2 июля во время удара ВСУ по Курской области.
Также сообщается о смерти заместителя главнокомандующего ВМФ генерал-майора Михаила Гудкова, которого ликвидировали в одном из приграничных районов Курской области 2 июля.
Телеграм-каналы уточняют, что Гудков и еще 10 других российских офицеров были атакованы ВСУ ударом по командному пункту 155 бригады морской пехоты в районе Коренево.
Российский лидер Владимир Путин наградил Гудкова второй медалью Золотая Звезда посмертно.
Напомним, украинские власти обвиняют бойцов 155 бригады морской пехоты в военных преступлениях, которые были совершены, в том числе в Буче Киевской области.
Также в августе 2024 года и в январе 2025 года бойцы этой бригады были обвинены в обезглавливании нескольких украинских военных.
Источник: Astra, администрация Умарского округа Чувашии
Фото: Astra