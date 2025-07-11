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Анастасія Гевко, редакторка стрічки
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У РФ підтвердили ліквідацію командира бригади, яку звинувачують у звірствах в Бучі

У РФ підтвердили ліквідацію командира бригади, яку звинувачують у звірствах в Бучі

В Росії підтвердили, що командира 155 окремої бригади морської піхоти Збройних сил РФ Сергія Ільїна вбило українською атакою по штабу з’єднання. Бійців цієї бригади раніше звинувачували в тому, що вони причетні до злочинів російських агресорів в Бучі. 

Про це повідомила адміністрація Урмарського округу Чувашії.  

Смерть російських командирів – що відомо 

Попри те, що адміністрація не вказує, де й коли саме загинув Ільїн, канали російських пропагандистських ЗМІ у соцмережах пишуть, що його вбили 2 липня під час удару ЗСУ по Курській області. 

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Також повідомляється про смерть заступника головнокомандувача ВМФ генерал-майора Михайла Гудкова, якого ліквідували в одному з прикордонних районів Курської області 2 липня.

Телеграм-канали уточнюють, що Гудков і ще 10 інших російських офіцерів був атакований ЗСУ  ударом по командному пункту 155 бригади морської піхоти в районі Коренєво. 

Російський очільник Володимир Путін нагородив Гудкова другою медаллю Золота Зірка посмертно. 

Нагадаємо, українська влада звинувачує бійців 155 бригади морської піхоти у воєнних злочинах, які були скоєні, зокрема, у Бучі Київської області. 

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Також у серпні 2024 року та в січні 2025 бійці цієї бригади були звинувачені в обезголовленні кількох українських військових.

Джерело: Astra, адміністрація Урмарського округу Чувашії

Фото: Astra

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