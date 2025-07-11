У РФ підтвердили ліквідацію командира бригади, яку звинувачують у звірствах в Бучі
В Росії підтвердили, що командира 155 окремої бригади морської піхоти Збройних сил РФ Сергія Ільїна вбило українською атакою по штабу з’єднання. Бійців цієї бригади раніше звинувачували в тому, що вони причетні до злочинів російських агресорів в Бучі.
Про це повідомила адміністрація Урмарського округу Чувашії.
Смерть російських командирів – що відомо
Попри те, що адміністрація не вказує, де й коли саме загинув Ільїн, канали російських пропагандистських ЗМІ у соцмережах пишуть, що його вбили 2 липня під час удару ЗСУ по Курській області.
Також повідомляється про смерть заступника головнокомандувача ВМФ генерал-майора Михайла Гудкова, якого ліквідували в одному з прикордонних районів Курської області 2 липня.
Телеграм-канали уточнюють, що Гудков і ще 10 інших російських офіцерів був атакований ЗСУ ударом по командному пункту 155 бригади морської піхоти в районі Коренєво.
Російський очільник Володимир Путін нагородив Гудкова другою медаллю Золота Зірка посмертно.
Нагадаємо, українська влада звинувачує бійців 155 бригади морської піхоти у воєнних злочинах, які були скоєні, зокрема, у Бучі Київської області.
Також у серпні 2024 року та в січні 2025 бійці цієї бригади були звинувачені в обезголовленні кількох українських військових.
Джерело: Astra, адміністрація Урмарського округу Чувашії
Фото: Astra