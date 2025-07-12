РФ готова к встрече с Зеленским только после капитуляции Украины — Кислица
Российская сторона готова к встрече с президентом Владимиром Зеленским только после капитуляции Украины.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью The Kyiv Independent.
Кислица об ультиматумах РФ на переговорах в Стамбуле
По словам заместителя главы МИД, фактически не было переговоров в Стамбуле, кроме гуманитарной составляющей.
По его мнению, это была ситуация, когда на первой и второй встречах в Турции российская сторона выдвинула ультимативные требования.
Кислица отметил, что у россиян даже не было мандата выслушивать аргументы украинской команды и искать общий язык.
Он убежден, что этот формат практически исчерпал себя, если эта делегация не получит еще один мандат от своего хозяина — российского диктатора Владимира Путина.
Как отметил Кислица, с российской стороны существует очень жесткая дисциплина в выполнении мандата Путина, который заключается в том, чтобы заставить к капитуляции Украину.
— Их логика противоположна нашей. Мы говорим: давайте введем прекращение огня как вклад в создание надлежащих условий для саммита лидеров, чтобы создать конструктивную атмосферу, которая будет способствовать достижению договоренностей, — объяснил замминистра.
Кислица рассказал, что россияне открыто подчеркивают, что украинская сторона должна принять требования РФ о капитуляции, после чего может быть организована встреча президента Украины Владимира Зеленского с Путиным.