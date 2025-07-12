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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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РФ готова до зустрічі з Зеленським лише після капітуляції України – Кислиця

Сергій Кислиця
Фото: Getty Images

Російська сторона готова до зустрічі з президентом Володимиром Зеленським лише після капітуляції України.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця в інтерв’ю The Kyiv Independent.

Кислиця про ультиматуми РФ на переговорах у Стамбулі

За словами заступника глави МЗС, фактично не було переговорів у Стамбулі, крім гуманітарного складового.

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На його думку, це була ситуація, коли на першій та другій зустрічах у Туреччині російська сторона висунула ультимативні вимоги.

Кислиця зазначив, що у росіян навіть не було мандату вислуховувати аргументи української команди та шукати спільну мову.

Він переконаний, що цей формат практично вичерпав себе, якщо ця делегація не отримає ще один мандат від свого господаря – російського диктатора Володимира Путіна.

Як зазначив Кислиця, з російського боку існує дуже жорстка дисципліна у виконанні мандату Путіна, який полягає в тому, щоб змусити до капітуляції України.

– Їхня логіка протилежна нашій. Ми кажемо: запровадьмо припинення вогню як внесок у створення належних умов для саміту лідерів, щоб створити конструктивну атмосферу, яка сприятиме досягненню домовленостей, – пояснив заступник міністра.

Кислиця розповів, що росіяни відкрито наголошують на тому, що українська сторона має прийняти вимоги РФ щодо капітуляції, після чого може бути організовано зустріч президента України Володимира Зеленського з Путіним.

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