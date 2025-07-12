Это сознательный и подлый террор: Зеленский о тактике РФ на истощение ПВО Украины

Российская армия продолжает использовать сотни специальных дронов — имитаторов Shahed в каждом своем ударе по Украине. Задача этих дронов — перегрузить противовоздушную оборону и усложнить сбивание беспилотников.

Зеленский о тактике РФ, чтобы перегрузить ПВО

Тактика россиян — это сознательный и подлый террор, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам 12 июля.

По его словам, в течение дня продолжались работы после российских ударов в разных регионах нашего государства — от Харькова до Львова.

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— Россияне продолжают применять эту специфическую тактику террора против нашего государства, нанося удары концентрированно по тому или иному городу. Наполнение таких ударов они пытаются держать на уровне около 300 Shahed, — сказал президент.

Он рассказал, что в ночь на субботу было 339 Shahed. Уже ближе к вечеру сегодня снова воздушные тревоги, и снова ударные дроны в небе. Значительную часть украинские воины сбивают, но, к сожалению, не все, обратил внимание глава государства.

— К сожалению, прошлой ночью были погибшие от российского удара. Двое погибли в Черновцах. Мои соболезнования родным и близким. Еще десятки людей пострадали — в Черновцах, также на Львовщине, в Харькове. Всем оказывается необходимая помощь. Есть повреждения на Волыни, — отметил Зеленский.

Президент отметил, что Украина делает все, чтобы получить как можно больше средств для сбивания дронов и ракет.

В частности, приближается многоуровневая договоренность, относительно новых систем ПВО Patriot и ракет к ним.

Кроме этого, Украина вкладывается в собственное производство — прежде всего беспилотников, в частности дронов-перехватчиков.

Глава государства заявил, что Украина продолжит наши активные дроновые операции на российской территории в ответ на их удары. Как всегда, будет действовать асимметрично — это эффективно, считает он.

Зеленский о поставках и оборонных пакетах

Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

По словам президента, они подробно обсудили отношения с украинскими партнерами по поставкам.

Он заявил, что готовятся некоторые нестандартные наши шаги, чтобы расширить поддержку для Украины именно для защиты жизни.

Кроме этого, обсудили выполнение договоренностей по оборонным пакетам, ситуацию по контрактированию дронов.

Президент поручил контрактовать все доступные объемы тех типов дронов, которые сейчас приоритетны.

— Спасибо нашим производителям в Украине, партнерам в Америке и Европе за готовность работать максимально быстро для укрепления системы дронов — и для защиты Украины, и для активных действий против России, — сказал Зеленский.

По его мнению, нужно дать новую динамику работе Министерства обороны Украины. И во многом новую динамику нашей дипломатической работы, в частности с США.

Решения по этому поводу будут обнародованы в ближайшее время, анонсировал Зеленский.

Зеленский о законе о множественном гражданстве

Президент говорил также с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком о заседании украинского парламента на следующей неделе.

По словам Зеленского, очень важно, чтобы заседания были результативными.

Он обратил внимание, что уже был принят закон о множественном гражданстве — это важный вопрос, в частности, для тех, кто воюет ради Украины.

Глава государства очень ожидает разблокирования этого закона, чтобы безотлагательно его подписать.

Кроме этого, уже подготовлены два значительных решения по международным соглашениям.

Прежде всего соглашение о создании Специального трибунала по преступлению российской агрессии — его надо ратифицировать, заявил Зеленский, и тоже стоит поддержать выход Украины из Оттавской конвенции о минах.

— Россия никогда не была участницей этой конвенции и очень активно использует все типы мин. Нам в Украине нужен паритет в защите — в частности, это политические и юридические основы такого паритета. Фактически весь регион Центральной и Восточной Европы, все, кто рядом с Россией, пересматривают отношение к минам. И это абсолютно понятно, — считает он.

В то же время уже подготовлен ко второму чтению законопроект о военном омбудсмане — этот новый системный шаг нужен для того, чтобы в армии внедрялись необходимые изменения, убежден Зеленский.

Президент отметил, что будет благодарен народным депутатам, которые поддержат на этой неделе эти и другие чрезвычайно важные для нашего государства решения.

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