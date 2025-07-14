Трамп сегодня объявит новый план вооружения Украины: Axios узнало детали

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 14 июля, объявит новый план вооружения для Украины, который, вероятно, будет включать наступательное оружие, несмотря на то, что до недавнего времени уверял, что будет предоставлять только оборонительное, чтобы избежать эскалации конфликта.

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на два источника, знакомые с планами.

Новый план Трампа по вооружению Украины: что известно

Собеседники говорят, что у них есть основания полагать, что план будет включать ракеты большой дальности, которые могут достичь целей в глубине территории РФ, включая Москву.

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Однако до сих пор неизвестно, есть ли уже окончательное решение.

В то же время накануне американский сенатор-рейспубликанец Линдси Грэм заявил, что “Трамп очень зол на Путина”, и его заявление 14 июля будет очень агрессивным.

— Новая инициатива, которая будет озвучена на встрече Трампа и генсека НАТО Марка Рютте, предусматривает, что европейские страны будут платить за оружие американского производства, которое будет отправлено в Украину, — пишет издание.

В течение последних двух недель Трамп все больше разочаровывался из-за нежелания Путина двигаться в направлении прекращения огня, а одной из причин, которая убедила его пойти по этому пути, стал последний телефонный разговор с Путиным, который четко дал понять, что планирует эскалацию войны в течение следующих 60 дней.

— Он хочет забрать все, — сказал Трамп президенту Франции Эммануэлю Макрону вскоре после разговора с Путиным, по словам источника, имеющего непосредственное отношение к этому событию.

Накануне Трамп сказал журналистам, что оружие, которое он предоставит Украине через европейские страны, будет включать “различные виды очень сложного военного (оборудования)”, в том числе ракеты к ПВО Patriot.

Источник : Axios

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