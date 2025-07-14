Трамп анонсировал передачу Украине ракет для Patriot: что известно

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении предоставить Украине ракеты к зенитно-ракетным комплексам Patriot для укрепления системы противовоздушной обороны в ответ на постоянные российские обстрелы.

Трамп заявил о передаче Украине ракет к Patriot

Об этом он заявил журналистам на авиабазе Эндрюс близ Вашингтона, сообщает Reuters.

— Мы пришлем им (ракеты — Ред.) Patriot, которые им очень нужны, потому что Путин действительно удивил многих. Он говорит приятные слова, а вечером бомбит всех. Но здесь есть небольшая проблема. Мне это не нравится, — сказал Трамп.

Трамп не раскрыл, какое именно количество ракет будет передано Украине, однако отметил, что расходы на вооружение покроет Европейский Союз.

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— Мы, по сути, отправим им различные виды очень сложного военного оборудования. Они заплатят нам за это 100%, и именно так мы хотим, — подчеркнул глава Белого дома.

President Trump says that he’s sending a round of Patriot missiles to Ukraine and SLAMS Putin unlike ever before: “We’re going to send them Patriots.” “Putin really surprised a lot of people. He talks nice and bombs everybody in the evening. I don’t like it.” pic.twitter.com/8Q9CNrIav0 — The Washington Observer (@WashObserver) July 13, 2025

Также, по его словам, на этой неделе планируется встреча с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, где среди прочего будет обсуждаться ситуация с российско-украинской войной.

Напомним, ранее Трамп анонсировал, что 14 июля сделает «большое заявление» по России.

Накануне журналисты The New York Times сообщили, что отношения между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным резко ухудшились.

Хотя после избрания Трампа они выглядели перспективно для Кремля.

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