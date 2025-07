Трамп анонсировал передачу Украине ракет для Patriot: что известно

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении предоставить Украине ракеты к зенитно-ракетным комплексам Patriot для укрепления системы противовоздушной обороны в ответ на постоянные российские обстрелы.

Об этом он заявил журналистам на авиабазе Эндрюс близ Вашингтона, сообщает Reuters.

Трамп не раскрыл, какое именно количество ракет будет передано Украине, однако отметил, что расходы на вооружение покроет Европейский Союз.

— Мы, по сути, отправим им различные виды очень сложного военного оборудования. Они заплатят нам за это 100%, и именно так мы хотим, — подчеркнул глава Белого дома.

President Trump says that he’s sending a round of Patriot missiles to Ukraine and SLAMS Putin unlike ever before:

“We’re going to send them Patriots.”

“Putin really surprised a lot of people. He talks nice and bombs everybody in the evening. I don’t like it.” pic.twitter.com/8Q9CNrIav0

— The Washington Observer (@WashObserver) July 13, 2025