17 липня Велика Британія та Німеччина підпишуть договір про взаємний захист, який передбачає зобов’язання надавати один одному допомогу у випадку збройного нападу.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Договір між Британією та Німеччиною: деталі

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підпишуть двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки, оборони, економіки та міграційної політики.

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Церемонія відбудеться 17 липня в лондонському Музеї Вікторії та Альберта.

Договір містить зобов’язання про взаємну оборону, які стали відповіддю на дедалі агресивніші дії Росії, а також на зростаюче занепокоєння європейських союзників щодо майбутньої позиції США в НАТО.

Хоча в тексті договору не згадується ядерна зброя, зауважується важливість ядерного стримування, оскільки Велика Британія залишається однією з двох ядерних держав Європи, поряд із Францією.

Німеччина, яка не має власних ядерних боєзарядів, залишається під ядерною парасолькою США.

Ключовим компонентом угоди стане спільна розробка нової системи далекобійних ракет Deep Precision Strike із дальністю понад 2 тис. км.

Британія й Німеччина зобов’язуються впровадити цю систему впродовж наступного десятиліття, що також має підтримати європейську оборонну промисловість через великі інвестиції.

Угода також містить положення про економічну співпрацю — зокрема щодо торгівлі, транспорту та контролю за нелегальною міграцією.

У межах домовленостей планується визнати сприяння нелегальній міграції до Великої Британії протизаконним, що має стати спільною позицією обох країн.

Крім того, Лондон і Берлін оголосять про нові комерційні інвестиції на суму понад £ 200 млн, які, за попередніми даними, створять близько 600 нових робочих місць.

Як зазначили в агентстві, договір також є спробою перезавантажити відносини між країнами після виходу Великої Британії з ЄС.

Обидві сторони прагнуть продемонструвати єдність перед зовнішніми викликами — від війни в Україні до ризику торговельних конфліктів із США.

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