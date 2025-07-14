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В Германии заявили о готовности действовать против РФ в случае агрессии

Борис Пісторіус
Фото: Офис президента

Немецкие войска готовы защищать союзников по НАТО, даже если для этого придется убивать российских солдат в случае агрессии со стороны Москвы.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Financial Times.

— Если сдерживание не сработает и Россия нападет — да, это может произойти. Но я советую вам поехать в Вильнюс и пообщаться с немецкой бригадой. Они точно знают, в чем заключается их работа, — заявил Писториус.

Германия укрепляет риторику относительно угрозы со стороны России

Министр подчеркнул, что, несмотря на традицию военной сдержанности после Второй мировой войны, Бундесвер готов действовать решительно в случае угрозы безопасности союзников по Альянсу.

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Напомним, начиная с января 2026 года Минобороны Польши планирует разослать более 200 тыс. повесток для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Кроме мужчин призывного возраста, будут вызывать женщин и поляков старше 50 лет.

Ранее, Великобритания заявила, что готова отправить в Украину свои войска для укрепления потенциального режима прекращения огня и остановки войны с Россией.

Однако ожидается, что основную часть военного контингента, кроме Франции и Британии, предоставят еще США.

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