В Германии заявили о готовности действовать против РФ в случае агрессии
Немецкие войска готовы защищать союзников по НАТО, даже если для этого придется убивать российских солдат в случае агрессии со стороны Москвы.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Financial Times.
— Если сдерживание не сработает и Россия нападет — да, это может произойти. Но я советую вам поехать в Вильнюс и пообщаться с немецкой бригадой. Они точно знают, в чем заключается их работа, — заявил Писториус.
Германия укрепляет риторику относительно угрозы со стороны России
Министр подчеркнул, что, несмотря на традицию военной сдержанности после Второй мировой войны, Бундесвер готов действовать решительно в случае угрозы безопасности союзников по Альянсу.
Напомним, начиная с января 2026 года Минобороны Польши планирует разослать более 200 тыс. повесток для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Кроме мужчин призывного возраста, будут вызывать женщин и поляков старше 50 лет.
Ранее, Великобритания заявила, что готова отправить в Украину свои войска для укрепления потенциального режима прекращения огня и остановки войны с Россией.
Однако ожидается, что основную часть военного контингента, кроме Франции и Британии, предоставят еще США.