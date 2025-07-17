Чешская инициатива: с начала года Украина получила 850 тыс. снарядов

В 2025 году страны-участницы Чешской инициативы по поставкам Украине артиллерийских снарядов увеличили свои взносы, что свидетельствует о доверии к проекту и его эффективности.

Об этом заявил глава Агентства по международному сотрудничеству при Минобороны Чехии Алеш Витечка, сообщает Reuters.

Чешская инициатива: страны-участницы увеличивают взносы

По словам Витечки, с начала 2025 года в рамках этой инициативы Украине было передано 850 тыс. снарядов, из которых 320 тыс. — артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, соответствующие стандартам НАТО.

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Для сравнения, в течение 2024 года страны-участницы доставили Украине 1,5 млн снарядов, среди которых 500 тыс. также имели калибр 155 мм.

Витечка подчеркнул, что процесс закупки и доставки боеприпасов осуществляется с максимальной прозрачностью — настолько, насколько это возможно из соображений безопасности.

— Ясным и неоспоримым доказательством удовлетворенности наших партнеров является тот факт, что в 2025 году взносы доноров значительно выросли, — заявил Витечка.

Он уточнил, что сейчас сумма взносов на 29% превышает уровень финансирования, зафиксированный в 2024 году.

Среди стран, которые решили существенно увеличить поддержку, Витечка назвал Канаду, Германию, Норвегию, Швецию, Нидерланды и Данию.

Несмотря на это, инициатива остается предметом политических дебатов в самой Чехии. На этой неделе бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что в случае победы его партии ANO на парламентских выборах осенью, он намерен отменить программу поставок снарядов Украине.

Заявление Бабиша вызвало резкую критику со стороны нынешнего правительства.

Действующий президент Чехии Петр Павел недавно отметил, что не может гарантировать продолжение военной поддержки Украины после выборов, которые запланированы на октябрь этого года.

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