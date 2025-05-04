Украина может получить около 1,8 млн боеприпасов по чешской инициативе – Зеленский

Благодаря чешской инициативе по поставкам боеприпасов удалось изменить ситуацию в компоненте 2:1 в Россию. В этом году в рамках этой инициативы Украина может получить около 1,8 млн боеприпасов.

Об этом заявили президенты Чехии и Украины во время совместного брифинга в Праге 4 мая.

Чешская инициатива по боеприпасам

Президент Чехии Петр Павел отметил, что в интересах Праги продолжать поддержку Киева, чтобы Украина была сильной на поле боя.

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– Чешская Республика в этом направлении пытается поставлять боеприпасы. Это наша инициатива. Мы делаем все для того, чтобы на поле боя РФ не была настолько успешной. Мы знаем, что благодаря нашей инициативе удалось изменить ситуацию по отношению к России 2 к 1, — сказал он.

Павел добавил, что Чехия продолжит поставки до тех пор, пока это будет нужно и до достижения справедливого мира.

Со своей стороны Владимир Зеленский сказал, что чешская инициатива работает блестяще и в прошлом году очень помогла украинской армии со снарядами для артиллерии.

Он отметил, что Киев рассчитывает, что в этом году сотрудничество будет также результативным.

– Мы обговаривали, что 1,8 млн снарядов в этом году может быть. Это очень сильное решение. Завтра у нас будет встреча с оборонными компаниями Чехии, готовим еще конкретику, — сказал Зеленский.

Напомним, 4 мая Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл с официальным визитом в Чехию. В рамках поездки запланированы встречи с высшим политическим руководством страны и представителями ключевых отраслей обороны и образования.

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