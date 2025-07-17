Чеська ініціатива: з початку року Україна отримала 850 тис. снарядів

У 2025 році країни-учасниці Чеської ініціативи з постачання Україні артилерійських снарядів збільшили свої внески, що свідчить про довіру до проєкту та його ефективність.

Про це заявив голова Агентства з міжнародного співробітництва при Міноборони Чехії Алеш Витечка, повідомляє Reuters.

Чеська ініціатива: країни-учасниці збільшують внески

За словами Витечки, з початку 2025 року в межах цієї ініціативи Україні було передано 850 тис. снарядів, з яких 320 тис. – артилерійські боєприпаси калібру 155 мм, що відповідають стандартам НАТО.

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Для порівняння, протягом 2024 року країни-учасниці доставили Україні 1,5 млн снарядів, серед яких 500 тис. також мали калібр 155 мм.

Витечка підкреслив, що процес закупівлі та доставки боєприпасів здійснюється з максимальною прозорістю – настільки, наскільки це можливо з міркувань безпеки.

– Ясним і незаперечним доказом задоволеності наших партнерів є той факт, що в 2025 році внески донорів значно зросли, – заявив Витечка.

Він уточнив, що зараз сума внесків на 29% перевищує рівень фінансування, зафіксований за весь 2024 рік.

Серед країн, які вирішили суттєво збільшити підтримку, Витечка назвав Канаду, Німеччину, Норвегію, Швецію, Нідерланди та Данію.

Попри це, ініціатива залишається предметом політичних дебатів у самій Чехії. Цього тижня колишній прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що в разі перемоги його партії ANO на парламентських виборах восени, він має намір скасувати програму постачання снарядів Україні.

Заява Бабіша викликала різку критику з боку нинішнього уряду.

Чинний президент Чехії Петр Павел нещодавно зауважив, що не може гарантувати продовження військової підтримки України після виборів, які заплановані на жовтень цього року.

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