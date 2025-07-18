Армия Сирии: численность и место в рейтинге
16 июля 2025 года израильские ВВС нанесли удар по столице Сирии — Дамаску, прицельно атаковав здание, где размещается Минобороны страны.
Удар совпал с новой волной боевых действий в южной части Сирии — в городе Эс-Сувейда, где вспыхнули ожесточенные столкновения между правительственными силами и вооруженными формированиями друзов.
Факты ICTV узнавали, какая численность армии Сирии и какие подразделения входят в состав ее Вооруженных сил.
Кому подчиняются Сирийские арабские вооруженные силы
Сирийские вооруженные силы представляют собой официальную военную организацию Сирийской Арабской Республики, созданную для обеспечения защиты государства от внешних угроз и поддержания территориальной целостности страны. Согласно Конституции Сирии, высшим военным должностным лицом, ответственным за руководство Вооруженными силами, является президент страны.
История сирийской армии насчитывает десятилетия, начиная с момента обретения страной независимости в 1946 году. За это время Вооруженные силы неоднократно принимали участие в различных вооруженных конфликтах, в том числе в многочисленных войнах с Израилем, а также в ряде внутренних политических противостояний.
Как осуществляется комплектование сирийской арабской армии
Комплектование сирийской армии осуществляется на основе призывной системы. Молодые люди призывного возраста обязаны отслужить установленный срок в Вооруженных силах, однако существуют определенные льготы, например, освобождение от военной службы для единственных сыновей в семье.
Армия Сирии: численность
По данным Global Firepower, общее количество населения Сирии составляет 22 933 531 человек. Из них общая численность действующих военных — 170 000 человек. Дополнительно можно призвать 50 000 резервистов. В стране есть военизированные формирования (50 тыс. человек).
Рейтинг армии Сирии
В рейтинге Global Firepower, оценивающем военный потенциал государств, Сирия заняла 60-ю позицию.
Для оценки использовался индекс силы (PI), который представляет собой комплексный количественный показатель, характеризующий военную мощь государства. Данный индекс отражает совокупность факторов, таких как численность Вооруженных сил, уровень военного финансирования, состав и качество вооружения, а также геополитическое положение страны.
Существует обратная зависимость между значением PI и боевой готовностью государства: чем ниже значение индекса, тем выше уровень боевой готовности.
Источник: The Military Balance 2020; Global Firepower