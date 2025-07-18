Армія Сирії: чисельність і місце в рейтингу

16 липня 2025 року ізраїльські ВПС завдали удару по столиці Сирії – Дамаску, прицільно атакувавши будівлю, де розміщується Міноборони країни.

Удар збігся з новою хвилею бойових дій у південній частині Сирії – у місті Ес-Сувейда, де спалахнули запеклі сутички між урядовими силами та збройними формуваннями друзів.

Факти ICTV дізнавалися, яка чисельність армії Сирії та які підрозділи у складі її Збройних сил.

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Кому підпорядковуються Сирійські арабські збройні сили

Сирійські збройні сили являють собою офіційну військову організацію Сирійської Арабської Республіки, створену для забезпечення захисту держави від зовнішніх загроз і підтримки територіальної цілісності країни. Згідно з Конституцією Сирії, вищою військовою посадовою особою, відповідальною за керівництво Збройними силами, є президент країни.

Історія сирійської армії налічує десятиліття, починаючи з моменту здобуття країною незалежності в 1946 році. За цей час Збройні сили неодноразово брали участь у різних збройних конфліктах, зокрема в численних війнах з Ізраїлем, а також у низці внутрішніх політичних протистоянь.

Як здійснюється комплектування сирійської арабської армії

Комплектування сирійської армії здійснюється на основі призовної системи. Молоді люди призовного віку зобов’язані відслужити встановлений термін у Збройних силах, проте існують певні пільги, наприклад, звільнення від військової служби для єдиних синів у сім’ї.

Армія Сирії: чисельність

За даними Global Firepower, загальна кількість населення Сирії становить 22 933 531 особу. З них загальна чисельність чинних військових — 170 000 осіб. Додатково можна призвати 50 000 резервістів. У країні є воєнізовані формування (50 тис. осіб).

Рейтинг армії Сирії

В рейтингу Global Firepower, що оцінює військовий потенціал держав, Сирія посіла 60-ту позицію.

Для оцінки використовувався індекс сили (PI), який являє собою комплексний кількісний показник, що характеризує військову міць держави. Цей індекс відображає сукупність чинників, таких як чисельність Збройних сил, рівень військового фінансування, склад і якість озброєння, а також геополітичне становище країни.

Існує зворотна залежність між значенням PI і бойовою готовністю держави: що нижче значення індексу, то вищий рівень бойової готовності.

Джерело: The Military Balance 2020; Global Firepower

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