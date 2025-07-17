TIME посвятил обложку и главную статью украинским детям, которых похитила Россия

Американский журнал Time вынес на обложку июльского номера материал о похищении украинских детей российскими властями с временно оккупированных территорий.

Обложка июльского номера Time

— Похищение. Тысячи детей были похищены из Украины российскими солдатами. Борьба за их возвращение, — говорится на обложке Time.

— За последние несколько месяцев судьба похищенных украинских детей была вытеснена на периферию мирного процесса, что усилило опасения по всей стране, что они могут никогда не вернуться домой.

Путин проигнорировал список похищенных детей

В материале, который вышел в июльском номере, журналист Саймон Шустер рассказывает, как Кремль и лично Путин отреагировали на передачу списка похищенных украинских детей.

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По информации Time, 4 июня 2025 года во время совещания с министрами и советниками Путин попросил доклад о ходе переговоров между украинской и российской делегациями в Стамбуле.

Владимир Мединский, главный переговорщик от РФ, озвучил на встрече список из 339 детей, колторый передала украинская делегация.

— Нам нужно выяснить, сколько из них находятся здесь, с нами, — сказал Мединский. Путин это проигнорировал и совещание быстро перешло к другим темам.

За пределами России похищение украинских детей рассматривают как военное преступление, а в Кремле это не считают срочным вопросом.

Однако чем дольше дети находятся в РФ, тем труднее будет их вернуть и еще сложнее будет реинтегрировать в украинское общество.

На детей давят пропагандой

Во время расследования журналист пообщался с Ксенией Колдиной. Ее младший брат Сергей, которому 11 лет, провел несколько месяцев в приемной семье в России. После этого мальчик не захотел больше общаться с родственниками в Украине.

— Они полностью промыли ему мозги. Они убедили его, что Украина разрушена, что он умрет с голоду, если вернется, — рассказала Ксения.

С начала полномасштабной войны в Украину вернули более 1 200 детей, похищенных россиянами. В большинстве случаев, благодаря родственникам и волонтерам. Официально украинская сторона настаивает на возвращении еще как минимум 19 546 детей.

Исследователи Йельского университета обнаружили как минимум 8 400 детей, которых Россия системно переместила на свою территорию.

Однако в марте 2024 года администрация президента Дональда Трампа, в рамках сокращения внешней помощи, прекратила финансирование этого исследовательского проекта. Команда продолжает работать за счет частных доноров.

Орден МУС на арест Путина

Самое мощное давление на Россию по возвращению детей исходит со стороны Международного уголовного суда. В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина за депортацию украинских детей.

Это означает, что российский лидер рискует быть задержанным в любой из 125 стран, признающих юрисдикцию суда, включая государства Южной Америки, Европы и части Африки.

Источник Time в Кремле сообщил, что Путин «может вернуть детей в рамках любого гуманитарного обмена», однако этот вопрос для него не является приоритетным.

Дело Маргариты Прокопенко

Наиболее задокументированным случаем похищения стала история девочки Маргариты Прокопенко из Херсона.

В 2022 году, во время оккупации города, депутат от Единой России Игорь Кастюкевич вывез 10-месячную девочку в Москву. Там ее «удочерил» Сергей Миронов — соратник Путина и бывший председатель Совета Федерации.

Впоследствии журналисты BBC установили, что жена Миронова, Инна Варламова, несколько раз приезжала в Херсон и даже посещала больницу, где ребенок лечился от бронхита.

В России Маргарите выдали новое свидетельство о рождении: теперь она официально Марина Миронова. Миронов не отрицает, что взял ребенка, но комментариев для Time не дал.

Масштабы похищений

В целом, по оценкам Time, 1,6 млн украинских детей в настоящее время проживают на временно оккупированных территориях, где находятся под давлением российской пропаганды.

Согласно данным Йельского университета, в основном похищали детей из уязвимых категорий: сирот, воспитанников детских домов, жителей прифронтовых районов.

Их сначала размещали во временных приютах, а затем передавали в российские приемные семьи. Иногда для перевозки использовали военно-транспортную авиацию.

Зеленский: возвращение детей — один из приоритетов

В 2024 году президент Владимир Зеленский поручил координировать процесс возвращения детей Дарье Заривной — старшему советнику Андрея Ермака. Она родом из Херсона, именно из того района, откуда похитили Маргариту Прокопенко.

— Если мы не вернем этих детей в ближайшее время, российская система сможет настроить их против нас, — отметила Заривная.

Президент Зеленский также неоднократно поднимал этот вопрос во время международных переговоров.

— Мы говорили о детях, о том, как их вернуть. Есть действительно большие препятствия. Есть дети, которые потеряли родителей, но у них здесь есть бабушка, которая их ждет, — подчеркнул он.

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