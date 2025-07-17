TIME присвятив обкладинку і головну статтю українським дітям, яких викрала Росія

Американський журнал Time виніс на обкладинку липневого номеру матеріал про викрадення українських дітей російською владою з тимчасово окупованих територій.

Обкладинка липневого номеру Time

– Викрадення. Тисячі дітей були викрадені з України російськими солдатами. Боротьба за їхнє повернення, – йдеться на обкладинці Time.

– За останні кілька місяців доля викрадених українських дітей була витіснена на периферію мирного процесу, що посилило побоювання по всій країні, що вони можуть ніколи не повернутися додому.

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Путін проігнорував список викрадених дітей

У матеріалі, який вийшов в липневому номері, журналіст Саймон Шустер розповідає, як Кремль і особисто Путін відреагували на передачу списку викрадених українських дітей.

За інформацією Time, 4 червня 2025 року під час наради з міністрами та радниками Путін попросив доповідь про перебіг перемовин між українською та російською делегаціями в Стамбулі.

Володимир Мединський, головний перемовник від РФ, озвучив на зустрічі наданий Україною список із 339 дітей.

– Нам потрібно з’ясувати, скільки з них перебувають тут, із нами, – сказав Мединський. Путін це проігнорував і нарада швидко перейшла до інших тем.

За межами Росії викрадення українських дітей розглядають як воєнний злочин, а в Кремлі це не вважають терміновим питанням.

Однак що довше діти перебувають у РФ, то важче буде їх повернути і ще складніше буде реінтегрувати в українське суспільство.

На дітей тиснуть пропагандою

Під час розслідування журналіст поспілкувався з Ксенією Колдіною. Її молодший брат Сергій, якому 11 років, провів кілька місяців у прийомній родині в Росії. Після цього хлопчик не захотів більше спілкуватися з родичами в Україні.

– Вони повністю промили йому мізки. Вони переконали його, що Україна зруйнована, що він помре з голоду, якщо повернеться, – розповіла Ксенія.

З початку повномасштабної війни в Україну повернули понад 1 200 дітей, викрадених росіянами. У більшості випадків, завдяки родичам та волонтерам. Офіційно українська сторона наполягає на поверненні ще щонайменше 19 546 дітей.

Дослідники Єльського університету виявили щонайменше 8 400 дітей, яких Росія системно перемістила на свою територію.

Однак у березні 2024 року адміністрація президента Дональда Трампа, в межах скорочення зовнішньої допомоги, припинила фінансування цього дослідницького проєкту. Команда продовжує працювати за рахунок приватних донорів.

Орден МКС на арешт Путіна

Найпотужніший тиск на Росію щодо повернення дітей походить з боку Міжнародного кримінального суду. У березні 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна за депортацію українських дітей.

Це означає, що російський лідер ризикує бути затриманим у будь-якій з 125 країн, що визнають юрисдикцію суду, включно з державами Південної Америки, Європи та частини Африки.

Джерело Time в Кремлі повідомило, що Путін “може повернути дітей у межах будь-якого гуманітарного обміну”, однак це питання для нього не в пріоритеті.

Справа Маргарити Прокопенко

Найбільш задокументованим випадком викрадення стала історія дівчинки Маргарити Прокопенко з Херсона.

У 2022 році, під час окупації міста, депутат від Єдиної Росії Ігор Кастюкевич вивіз 10-місячну дівчинку до Москви. Там її “удочерив” Сергій Миронов – соратник Путіна та колишній голова Ради Федерації.

Згодом журналісти BBC встановили, що дружина Миронова, Інна Варламова, кілька разів приїжджала до Херсона і навіть відвідувала лікарню, де дитина лікувалася від бронхіту.

У Росії Маргариті видали нове свідоцтво про народження: тепер вона офіційно Марина Миронова. Миронов не заперечує, що взяв дитину, але коментарів для Time не дав.

Масштаби викрадень

Загалом, за оцінками Time, 1,6 млн українських дітей нині проживають на тимчасово окупованих територіях, де перебувають під тиском російської пропаганди.

Згідно з даними Єльського університету, переважно викрадали дітей із вразливих категорій: сиріт, вихованців дитячих будинків, мешканців прифронтових районів.

Їх спочатку розміщували у тимчасових притулках, а потім передавали в російські прийомні родини. Іноді для перевезення використовували військово-транспортну авіацію.

Зеленський: повернення дітей – один з пріоритетів

У 2024 році президент Володимир Зеленський доручив координувати процес повернення дітей Дарії Зарівні – старшій радниці Андрія Єрмака. Вона родом із Херсона, саме з того району, звідки викрали Маргариту Прокопенко.

– Якщо ми не повернемо цих дітей найближчим часом, російська система зможе налаштувати їх проти нас, – зазначила Зарівна.

Президент Зеленський також неодноразово порушував це питання під час міжнародних переговорів.

– Ми говорили про дітей, про те, як їх повернути. Є дійсно великі перешкоди. Є діти, які втратили батьків, але в них тут є бабуся, яка на них чекає, – підкреслив він.

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