Взрывы под Москвой и в Дзержинске: в РФ жаловались на атаку дронов

В ночь на 18 июля неизвестные дроны атаковали несколько регионов РФ. В частности, на взрывы жаловались жители Московской области и Дзержинска Нижегородской области. Вводились ограничения на полеты в аэропортах столицы страны-агрессора и Нижнего Новгорода.

Атака дронов на Москву и Дзержинск: что известно

Российские СМИ пишут, что атака на Московскую область началась еще вечером 17 июля. Очевидцы якобы слышали не менене трех взрывов в районе Домодедово.

Видео со звуками беспилотников и взрывами публиковали также жители подмосковных Звенигорода, Солнечногорска и Дмитрова.

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Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что российская ПВО якобы сбила не менее четырех БпЛА, летевших в сторону российской столицы.

О большом количестке взрывов сообщают и в Дзержинске Нижегородской области, в частности в районе промзоны. Как известно, в этом городе расположены несколько заводов по производству боеприпасов и полуфабрикатов для них.

Этой ночью вводили план Ковер в аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково, где были задержаны десятки рейсов.

Также ограничения вводились в аэропорту Нижнего Новгорода.

В данный момент нет информации о последвиях атаки дронов.

В то же время в Минобороны РФ отчитались о сбитии 10 БпЛА – над территорией Московского региона, в том числе трех, летевших на Москву, и двух – в Нижегородской.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 241-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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