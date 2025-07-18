Вибухи під Москвою та у Дзержинську: в РФ скаржилися на атаку дронів

У ніч на 18 липня невідомі дрони атакували кілька регіонів РФ. Зокрема, на вибухи скаржилися жителі Московської області та Дзержинська Нижегородської області. Вводилися обмеження на польоти в аеропортах столиці країни-агресора і Нижнього Новгорода.

Атака дронів на Москву і Дзержинськ: що відомо

Російські ЗМІ пишуть, що атака на Московську область почалася ще ввечері 17 липня. Очевидці нібито чули не менше трьох вибухів у районі Домодєдово.

Відео зі звуками безпілотників і вибухами публікували також жителі підмосковних Звенигорода, Солнєчногорська і Дмитрова.

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Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що російська ППО нібито збила щонайменше чотири БпЛА, що летіли в бік російської столиці.

Про велику кількість вибухів повідомляють і в Дзержинську Нижегородської області, зокрема в районі промзони. Як відомо, у цьому місті розташовані кілька заводів із виробництва боєприпасів і напівфабрикатів для них.

Цієї ночі запроваджували план Килим в аеропортах Домодєдово, Жуковський і Внуково, де було затримано десятки рейсів.

Також обмеження вводили в аеропорту Нижнього Новгорода.

Наразі немає інформації про наслідки атаки дронів.

Водночас у Міноборони РФ відзвітували про збиття 10 БпЛА – над територією Московського регіону, зокрема трьох, що летіли на Москву, і двох – на території Нижнього Новгорода.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 241-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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