Волынская трагедия: в соцсетях распространили фейк о речи посла Украины в Польше

В социальных сетях распространили фейковую информацию о речи посла Украины в Польше Василия Боднара во время церемонии почтения памяти жертв Волынской трагедии, которая состоялась в Хелме 11 июля.

На это обратило внимание посольство Украины в Польше.

Речь посла Украины о Волынской трагедии

Пользователи соцсетей возмутились, что выступление посла Украины в Польше Василия Боднара длилось всего 10 секунд. Однако впоследствии стало известно, что это ложная информация.

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По данным польского издания Konkret24, люди выражали недовольство речью, называя ее якобы насмешкой и наглостью.

Видеозапись, распространенная в соцсетях, длилась 16 секунд. После слов журналиста о том, что слово предоставляется послу Украины, в кадре появился Боднар, который якобы призвал почтить жертв Волынской резни, поблагодарил за внимание, попрощался и ушел от микрофона.

Однако видео, которое распространили в интернете, было лишь фрагментом его выступления. Сам Василий Боднар ответил, что его речь длилась около 10 минут, а польские журналисты имеют соответствующую запись.

В тот день посол Украины поблагодарил за приглашение на печальную, но очень нужную церемонию. Тогда он заявил, что будущее можно построить только на основе правды.

По его мнению, нужно открыто говорить об этой истории, называть эти действия преступлением, попросить прощения, а также почтить память жертв с обеих сторон границы.

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