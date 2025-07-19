Волинська трагедія: у соцмережах поширили фейк щодо промови посла України в Польщі

У соціальних мережах поширили фейкову інформацію про промову посла України в Польщі Василя Боднара під час церемонії вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії, яка відбулася в Хелмі 11 липня.

На це звернуло увагу посольство України в Польщі.

Промова посла України про Волинську трагедію

Користувачі соцмереж обурилися, що виступ посла України у Польщі Василя Боднара тривав лише 10 секунд. Проте згодом стало відомо, що це неправдива інформація.

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За даними польського видання Konkret24, люди висловлювали невдоволення промовою, називаючи її нібито глузуванням і нахабством.

Відеозапис, поширений у соцмережах, тривав 16 секунд. Після слів журналіста про те, що слово надається послу України, у кадрі з’явився Боднар, який нібито закликав вшанувати жертв Волинської різанини, подякував за увагу, попрощався і пішов від мікрофона.

Проте відео, яке поширили в інтернеті, було лише фрагментом його виступу. Сам Василь Боднар відповів, що його промова тривала близько 10 хвилин, а польські журналісти мають відповідний запис.

У той день посол України подякував за запрошення на сумну, але дуже потрібну церемонію. Тоді він заявив, що майбутнє можна побудувати лише на основі правди.

На його думку, потрібно відкрито говорити про цю історію, називати ці дії злочином, попросити вибачення, а також вшанувати пам’ять жертв з обох боків кордону.

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