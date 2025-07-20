Канцлер Мерц убедил Трампа поддержать Украину — МИД Германии
Украина не проигрывает войну благодаря стабильной поддержке со стороны Европы и США, а немецкий канцлер Фридрих Мерц сыграл ключевую роль в изменении отношения Дональда Трампа к Владимиру Путину.
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль в интервью изданию BILD.
Украина не проигрывает войну — благодаря Европе, США и дипломатии Мерца
Отвечая на вопрос, потерпит ли Украина поражение, дипломат ответил:
— Нет. Вся Европа поддерживает Украину. Соединенные Штаты также готовы помогать — и это в значительной степени результат инициативы канцлера Германии, — отметил он.
По словам Вадефуля, Фридрих Мерц четко задекларировал поддержку Украины еще во время визита в Овальный кабинет и личных разговоров на саммите G7.
— Канцлер позвонил Трампу и прямо заявил, что США нужны именно сейчас, — рассказал министр.
Он добавил, что благодаря лидерству Мерца немецкий голос снова слышен в Вашингтоне, а трансатлантическое сотрудничество имеет хорошие перспективы.
Напомним, Германия предоставит Украине финансовую поддержку в виде средств поражения большой дальности, в количестве, достигающем сотен единиц.
Кристиан Фройдинг — руководитель специального штаба по вопросам Украины в Министерстве обороны Германии, отвечает за координацию военной помощи Киеву.