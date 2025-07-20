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Евгения Мороз, редактор ленты новостей
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Канцлер Мерц убедил Трампа поддержать Украину — МИД Германии

Йоганн Вадефуль
Фото: МИД

Украина не проигрывает войну благодаря стабильной поддержке со стороны Европы и США, а немецкий канцлер Фридрих Мерц сыграл ключевую роль в изменении отношения Дональда Трампа к Владимиру Путину.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль в интервью изданию BILD.

Украина не проигрывает войну — благодаря Европе, США и дипломатии Мерца

Отвечая на вопрос, потерпит ли Украина поражение, дипломат ответил:

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— Нет. Вся Европа поддерживает Украину. Соединенные Штаты также готовы помогать — и это в значительной степени результат инициативы канцлера Германии, — отметил он.

По словам Вадефуля, Фридрих Мерц четко задекларировал поддержку Украины еще во время визита в Овальный кабинет и личных разговоров на саммите G7.

— Канцлер позвонил Трампу и прямо заявил, что США нужны именно сейчас, — рассказал министр.

Он добавил, что благодаря лидерству Мерца немецкий голос снова слышен в Вашингтоне, а трансатлантическое сотрудничество имеет хорошие перспективы.

Напомним, Германия предоставит Украине финансовую поддержку в виде средств поражения большой дальности, в количестве, достигающем сотен единиц.

Кристиан Фройдинг — руководитель специального штаба по вопросам Украины в Министерстве обороны Германии, отвечает за координацию военной помощи Киеву.

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Война в УкраинеМЗС НімеччиниНімеччинаСШАТрамп
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