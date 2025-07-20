Канцлер Мерц переконав Трампа підтримати Україну — МЗС Німеччини

Україна не програє війну завдяки стабільній підтримці з боку Європи та США, а німецький канцлер Фрідріх Мерц відіграв ключову роль у зміні ставлення Дональда Трампа до Володимира Путіна.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль в інтерв’ю виданню BILD.

Україна не програє війну — завдяки Європі, США і дипломатії Мерца

Відповідаючи на запитання, чи зазнає Україна поразки, дипломат відповів:

Зараз дивляться

— Ні. Уся Європа підтримує Україну. Сполучені Штати також готові допомагати — і це значною мірою результат ініціативи канцлера Німеччини, — зазначив він.

За словами Вадефуля, Фрідріх Мерц чітко задекларував підтримку України ще під час візиту до Овального кабінету та особистих розмов на саміті G7.

— Канцлер зателефонував Трампу і прямо заявив, що США потрібні саме зараз, — розповів міністр.

Він додав, що завдяки лідерству Мерца німецький голос знову чути у Вашингтоні, а трансатлантична співпраця має добрі перспективи.

Нагадаємо, Німеччина надасть Україні фінансову підтримку у вигляді засобів ураження великої дальності, у кількості, що сягає сотень одиниць.

Крістіан Фройдінг — керівник спеціального штабу з питань України в Міністерстві оборони Німеччини, відповідає за координацію військової допомоги Києву.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.