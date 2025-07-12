Україна у липні отримає перші далекобійні засоби за гроші Німеччини

Німеччина надасть Україні фінансову підтримку у вигляді засобів великої дальності, у кількості, що сягає сотень одиниць.

Про це повідомив генерал-майор Крістіан Фройдінг у програмі ZDF heute journal.

Крістіан Фройдінг — керівник спеціального штабу з питань України в Міністерстві оборони Німеччини, відповідає за координацію військової допомоги Києву.

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Фройдінг про ситуацію в Україні

Фройдінг зауважив, що ситуація в Україні залишається важкою, адже російські війська впродовж кількох місяців перехоплюють ініціативу на полі бою. А в останні тижні ситуація для України погіршилася, особливо в великих містах.

— Нам потрібні системи озброєння, які можуть проникати далеко вглиб російської території, атакувати склади, командні пункти, аеродроми й літаки, — заявив Крістіан Фройдінг.

Тож Німеччина готова надати Україні такі системи озброєння.

Постачання далекобійних засобів Україні

За словами Фройдінга, вже наприкінці липня до України мають надійти перші далекобійні засоби, що погоджено між Міністерством оборони України та німецькою оборонною промисловістю. До речі, цю ініціативу Берлін фінансує лише з кінця травня, каже Фройдінг.

Німецький генерал зауважив, що ця нова допомога вимірюється сотнями одиниць.

— Це значно посилить українську протиповітряну оборону, українські можливості в найближчі тижні та місяці, — наголосив Крістіан Фройдінг.

Переговори з США про поповнення запасів Patriot

Фройдінг також зауважив, що ведеться тісна координація з партнерами щодо того, як отримати нові системи протиповітряної оборони середньої та великої дальності.

Протягом декількох тижнів тривають переговори щодо можливого постачання однієї або двох систем Patriot в Україну, які Німеччина повинна купити у США.

Раніше повідомлялося, що німецький уряд підписав перший договір щодо фінансування виробництва далекобійної зброї для України. Угодою передбачається виготовлення понад 500 ударних безпілотників Лютий із дальністю польоту до 1 200 км і бойовою частиною близько 50 кг.

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