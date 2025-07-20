Чешская инициатива Подарок для Путина собрала €2,4 на артиллерию для ВСУ

Общественная кампания из Чехии под названием Подарок для Путина объявила о завершении очередного этапа сбора средств в поддержку украинской армии.

Организаторам удалось собрать более 60 млн чешских крон (более €2,4 млн) для закупки шести новых артиллерийских установок Д-30.

Об этом сообщил координатор инициативы Мартин Ондрачек, передает агентство ČTK.

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Организаторы рассказали, что каждая гаубица получила собственное имя в честь знаковых фигур чехословацкого движения сопротивления в годы Второй мировой войны.

Так инициаторы одновременно помогают Украине и чтят историческую память своей страны.

Одну из гаубиц назвали Йозеф в честь Йозефа Машина, участника подпольной группы Три короля.

Другие установки получили имена Яна Кубиша и Йозефа Габчика, которые участвовали в ликвидации нацистского лидера Рейнхарда Гейдриха.

Еще одну назвали в честь Карела Куттельвашера — легендарного чешского пилота, который воевал в составе британских Королевских военно-воздушных сил.

Сбор средств на артиллерийские установки стартовал в ноябре 2024 года.

Одновременно кампания анонсировала новую цель — собрать 12,5 млн крон (примерно 25 млн грн) на приобретение 500 дронов, оснащенных боеприпасами и системами управления.

Инициатива демонстрирует растущую поддержку Украины со стороны чешского гражданского общества.

За первые семь месяцев 2025 года Подарок для Путина уже собрал 120 млн крон, что превышает объемы сборов за аналогичные периоды 2024 и 2023 годов.

С момента запуска в мае 2022 года кампания собрала более миллиарда чешских крон на закупку оружия и военной техники для Вооруженных сил Украины.

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