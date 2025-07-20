Подарунок для Путіна: чехи зібрали понад €2,4 млн на артилерію для ЗСУ

Громадська кампанія з Чехії під назвою Подарунок для Путіна оголосила про завершення чергового етапу збору коштів на підтримку української армії.

Організаторам вдалося зібрати понад 60 млн чеських крон (понад €2,4 млн) для закупівлі шести нових артилерійських установок Д-30.

Про це повідомив координатор ініціативи Мартін Ондрачек, передає агентство ČTK.

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Організатори розповіли, що кожна гаубиця отримала власне ім’я на честь знакових постатей чехословацького руху опору в роки Другої світової війни.

Так ініціатори одночасно допомагають Україні та вшановують історичну пам’ять своєї країни.

Одну з гаубиць назвали Йозеф на честь Йозефа Машина, учасника підпільної групи Три королі.

Інші установки отримали імена Яна Кубіша та Йозефа Габчика, які брали участь у ліквідації нацистського лідера Рейнгарда Гейдриха.

Ще одну назвали на честь Карела Куттельвашера – легендарного чеського пілота, який воював у складі британських Королівських військово-повітряних сил.

Збір коштів на артилерійські установки стартував у листопаді 2024 року.

Одночасно кампанія анонсувала нову мету – зібрати 12,5 млн крон (приблизно 25 млн грн) на придбання 500 дронів, оснащених боєприпасами та системами управління.

Ініціатива демонструє зростаючу підтримку України з боку чеського громадянського суспільства.

За перші сім місяців 2025 року Подарунок для Путіна вже зібрав 120 млн крон, що перевищує обсяги зборів за аналогічні періоди 2024 і 2023 років.

Від моменту запуску у травні 2022 року кампанія зібрала понад мільярд чеських крон на закупівлю зброї та військової техніки для Збройних сил України.

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