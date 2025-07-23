Длился меньше часа: В Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между Украиной и РФ

В среду, 23 июля, в Стамбуле состоялся третий раунд мирных переговоров между делегациями Украины и России. Встреча длилась меньше часа.

Главой украинской делегации выступил секретарь СНБО Рустем Умеров, российскую сторону представлял Владимир Мединский – помощник президента РФ.

Третий раунд переговоров между Украиной и РФ

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время открытия переговоров подчеркнул, что в ходе первых двух раундов удалось достичь ряда важных результатов. В частности, стороны обменялись меморандумами о прекращении огня.

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Фидан отметил, что обмены пленными получили одобрительную оценку международного сообщества. Техническое взаимодействие между делегациями продолжается. Турция, со своей стороны, и в дальнейшем гарантирует безопасную среду для ведения переговоров.

В день начала третьего раунда, перед переговорами украинская делегация встретилась с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, его главным советником Акифом Килич и министром иностранных дел Хаканом Фиданом.

После встречи делегация отправилась к месту переговоров в Стамбуле.

Как стало известно Суспільному из источников в составе украинской делегации, перед началом переговоров снова состоялась короткая координационная встреча с участием Рустема Умерова, Хакана Фидана и Владимира Мединского.

Главная тема нынешнего раунда переговоров — подготовка к возможному саммиту на уровне лидеров Украины и России.

Украина готова прекратить огонь — Умеров

Глава украинской делегации Умеров подчеркнул, что Украина готова к прекращению огня, последовательно выступает за встречу на уровне лидеров.

— Сегодня, во исполнение поручения президента Украины, украинская делегация находится в Стамбуле. Перед переговорами провели финальную подготовку с командой. Мы продолжаем переговорный процесс ради достижения справедливого и устойчивого мира – ради возвращения всех наших людей, в частности детей, которые были незаконно депортированы в Россию, – написал он в Facebook.

Умеров отметил, что Украина готова к прекращению огня и делегация “использует каждую – даже самую маленькую – возможность, чтобы этого достичь”.

— И это возможно. Все технические механизмы прекращения огня хорошо известны. Единственное препятствие – неконструктивная позиция Москвы, — добавил он.

Умеров подчеркнул, что Украина последовательно выступает за встречу лидеров.

Переговоры между Украиной и РФ: что известно

В Стамбуле 2 июня 2025 года состоялся второй этап переговоров между украинской и российской сторонами при посредничестве Турции. Встреча длилась более часа.

По ее завершении глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что стороны договорились об обмене военнопленными и репатриации около 6 тыс. тел погибших военных.

Также российская сторона передала Киеву документ под названием меморандум, в котором изложено видение РФ мирного урегулирования конфликта и условия прекращения огня. Украинская сторона взяла недельный срок для анализа этого документа.

После этого обе стороны должны были “скоординировать дальнейшие действия”. Умеров предложил провести новый раунд переговоров в период между 20 и 30 июня.

Как сообщил первый заместитель министра иностранных дел Украины и участник переговоров Сергей Кислица, российская делегация отвергла предложения о безусловном прекращении огня и о встрече Зеленского и Путина.

Первый раунд переговоров состоялся 16 мая в Стамбуле. Украину представлял на тот момент министр обороны Рустем Умеров вместе с представителями МИД, СБУ и ГУР.

Российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский, который присутствовал на переговорах в 2022 году. В состав делегации РФ вошли заместители министров иностранных дел и обороны и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ. Турция выступала в качестве посредника.

В результате переговоров было достигнуто несколько решений:

согласован обмен пленными “1000 на 1000” с обеих сторон;

достигнута договоренность об обмене письменными предложениями по условиям потенциального прекращения огня;

достигнута договоренность о проведении очередной встречи.

Российская сторона выдвинула в качестве условия для прекращения огня требование о выводе украинских войск с территорий, которые не были захвачены военным путем, и при этом угрожала новым вторжением в Харьковскую и Сумскую области.

Фото: Рустем Умеров

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