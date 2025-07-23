Тривав менше години: У Стамбулі відбувся третій раунд переговорів між Україною і РФ

У середу, 23 липня, в Стамбулі відбувся третій раунд мирних переговорів між делегаціями України та Росії. Зустріч тривала менше години.

Головою української делегації виступив секретар РНБО Рустем Умєров, російську сторону представляв Володимир Мединський – помічник президента РФ.

Третій раунд переговорів між Україною та РФ

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час відкриття переговорів наголосив, що в ході перших двох раундів вдалося досягти низки важливих результатів. Зокрема, сторони обмінялися меморандумами щодо припинення вогню.

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Фідан зазначив, що обміни полоненими отримали схвальну оцінку міжнародної спільноти. Технічна взаємодія між делегаціями продовжується. Туреччина, зі свого боку, й надалі гарантує безпечне середовище для ведення переговорів.

У день початку третього раунду, до перемовин українська делегація зустрілася з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, його головним радником Акіфом Киличем та міністром закордонних справ Хаканом Фіданом.

Після зустрічі делегація вирушила до місця переговорів у Стамбулі.

Як стало відомо Суспільному з джерел у складі української делегації, перед початком переговорів знову відбулася коротка координаційна зустріч за участю Рустема Умєрова, Хакана Фідана та Володимира Мединського.

Головна тема нинішнього раунду перемовин – підготовка до можливого саміту на рівні лідерів України та Росії.

Україна готова припинити вогонь – Умєров

Голова української делегації Умєров наголосив, що Україна готова до припинення вогню та послідовно виступає за зустріч на рівні лідерів.

– Сьогодні, на виконання доручення президента України, українська делегація перебуває у Стамбулі. Перед перемовинами провели фінальну підготовку з командою. Ми продовжуємо переговорний процес заради досягнення справедливого і сталого миру – заради повернення всіх наших людей, зокрема дітей, яких було незаконно депортовано до Росії, – написав він у Facebook.

Умєров зазначив , що Україна готова до припинення вогню і делегація “використовує кожну – навіть найменшу – можливість, щоб цього досягти”.

– І це можливо. Усі технічні механізми припинення вогню добре відомі. Єдина перешкода – неконструктивна позиція Москви, – додав він.

Умєров наголосив, що Україна послідовно виступає за зустріч лідерів.

Переговори між Україною та РФ: що відомо

У Стамбулі 2 червня 2025 року відбувся другий етап переговорів між українською та російською сторонами за посередництва Туреччини. Зустріч тривала понад годину.

Після її завершення очільник української делегації Рустем Умєров повідомив, що сторони домовилися про обміни військовополоненими та щодо репатріації близько 6 тис. тіл загиблих військових.

Також російська сторона передала Києву документ під назвою меморандум, у якому викладено бачення РФ щодо мирного врегулювання конфлікту та умови припинення вогню. Українська сторона взяла тижневий термін для аналізу цього документа.

Після цього обидві сторони мали “скоординувати подальші дії”. Умєров запропонував провести новий раунд переговорів у період між 20 та 30 червня.

Як повідомив перший заступник міністра закордонних справ України й учасник переговорів Сергій Кислиця, російська делегація відкинула пропозиції щодо безумовного припинення вогню та щодо зустрічі Зеленського та Путіна.

Перший раунд переговорів відбулися 16 травня в Стамбулі. Україну представляв на той момент міністр оборони Рустем Умєров разом з представниками МЗС, СБУ та ГУР.

Російську делегацію очолював Володимир Мединський, який був присутній на переговорах у 2022 році. До складу делегації РФ увійшли заступники міністрів закордонних справ та оборони та начальник Головного управління Генштабу ЗС РФ. Туреччина виступала як посередник.

У результаті перемовин було досягнуто кількох рішень:

погоджено обмін полонених “1000 на 1000” з обох сторін;

домовлено про обмін письмовими пропозиціями щодо умов потенційного припинення вогню;

досягнуто домовленості про проведення чергової зустрічі.

Російська сторона висунула як умову для припинення вогню вимогу щодо виведення українських військ з територій, які не були захоплені військовим шляхом та погрожувала при цьому новим вторгненням на Харківщину та Сумщину.

Фото: Рустем Умєров

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