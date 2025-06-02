Переговоры в Стамбуле завершились, готовим новое освобождение пленных – Зеленский

Переговоры в Стамбуле завершились, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Переговоры в Стамбуле завершились

По его словам, украинская и российская делегация передали друг другу документы при посредничестве турецкой стороны.

– Переговоры в Стамбуле завершились, я ожидаю доклада министра Умерова. Они обменялись документами через турецкую сторону, и мы готовим новое освобождение военнопленных, – заявил Зеленский во время пресс-конференции по итогам саммита стран Бухарестской девятки и Северной Европы.

Глава государства не уточнил содержание переданных документов, однако подчеркнул, что ключевой темой остается подготовка очередного этапа обмена пленными.

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Зеленский призвал к санкциям, если РФ превратит переговоры в болтовню

Владимир Зеленский подчеркнул, что в случае превращения Россией стамбульских переговоров в пустые разговоры, международное сообщество должно немедленно усилить санкционное давление, в частности — в сфере энергетики и финансов.

– Если Россия превратит встречу в Стамбуле в пустые разговоры, то должен быть новый уровень давления, новые санкции и не только от Европы. Мы должны работать по общим санкциям на уровне G7, включая Соединенные Штаты и со всеми в мире, кто хочет мира. Это очень важно, чтобы каждый из наших партнеров поддерживал именно такой подход. Санкции против России необходимы, – заявил Зеленский.

Президент также призвал усилить меры против российского нефтяного экспорта, в том числе ограничить деятельность флота танкеров, обеспечивающих поставки нефти.

– Санкции, включая вторичные санкции, пошлины и потолки цен могут сработать и подтолкнуть Россию к миру. Без давления Путин просто продолжит играть в игры со всеми, кто хочет, чтобы эта война завершилась, – подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, только жесткая и единственная позиция союзников может заставить Кремль прекратить агрессию.

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