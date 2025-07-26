Литва планирует выделить до 30 млн евро на закупку систем Patriot для Украины

Литва объявила о намерении присоединиться к совместному финансированию закупки американских систем противовоздушной обороны Patriot для Украины. Страна планирует выделить на это до 30 миллионов евро.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook министр обороны страны Довиле Шакалене.

Patriot для Украины: Литва готова профинансировать

Во время визита в США вместе с коллегами из стран Балтии она отметила, что Литва готова внести свой вклад в укрепление ПВО Украины, особенно в поставку дальнобойных систем Patriot производства США.

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— Я выразила поддержку решению президента Дональда Трампа по поставке Украине оружия американского производства, полностью финансируемого союзниками по НАТО. Литва также готова внести свой вклад в поставку систем Patriot Украине. На эту цель планируем выделить до 30 млн евро, – подчеркнула Довиле Шакалене.

Кроме поддержки Украины, Литва также активно инвестирует в укрепление собственной безопасности: только в этом году планирует открыть новую инфраструктуру и учебные базы для американских военных на сумму более 200 миллионов долларов.

Напомним, Украина официально получила подтверждение на три из 10 необходимых систем противовоздушной обороны Patriot.

Зеленский подтвердил, что сейчас есть официальные договоренности с Германией на две системы и с Норвегией на одну.

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