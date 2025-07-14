Защита от баллистики, крылатых ракет и вражеской авиации: что известно о ЗРК Patriot

Американские комплексы ПВО Patriot помогают Украине защищать небо от ракетных атак РФ. 14 июля президент США Трамп заявил, что одна из стран готова передать Киеву до 17 ЗРК Patriot. Германия также предоставит Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot.

5 июля стало известно, что наше государство получило от Германии уже третий такой ЗРК.

Что такое зенитно-ракетный комплекс Patriot, о его характеристиках и стоимости – читайте в материале.

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Характеристики Patriot

MIM-104 Patriot – американский зенитный ракетный комплекс. Его использует армия США и его союзники. Производится комплекс американской компанией Raytheon, которая является крупнейшим в мире производителем управляемых ракет.

Кроме пусковых установок и ракет нескольких возможных типов, в состав комплексов Patriot входят также радиолокационная станция, пункт управления и другое вспомогательное эксплуатационное оборудование.

ЗРК Patriot поступил на вооружение еще в 1982 году. Его впервые применили в 1991 году во время войны в Персидском заливе. Тогда Patriot активно использовался как противоракетный, а не как противовоздушный ЗРК, против иракских ракет.

С тех пор Patriot и ракеты-перехватчики, применяемые в нем, были оптимизированы для защиты от тактических баллистических ракет. Также они эффективны против крылатых ракет и военной авиации.

Основные характеристики MIM-104 Patriot:

максимальная дальность перехвата цели – 80 км;

минимальная дальность перехвата цели – 3 км;

максимальная высота перехвата цели – 24 км;

минимальная высота перехвата цели – 0,06 км;

количество целей, которые могут обстреливаться одновременно – 8 (в секторе 90°);

вероятность поражения цели 0,8 (в боевых условиях 0,4-0,6);

масса ракеты – 912 кг.

Модификации ЗРК Patriot

Сейчас эксплуатируется и поставляется в другие страны усовершенствованная версия системы — Patriot PAC-3. Стоимость поставки 9 батарей систем (по 4 пусковых установки на батарею) может достигать $9 млрд. Но в их состав входят:

36 пусковых установок зенитных управляемых ракет Patriot PAC-3 (9 батарей по 4 пусковые установки);

288 зенитных управляемых ракет Patriot PAC-3;

216 зенитных управляемых ракет с усовершенствованным наведением GEM-T;

10 комплектов радиолокационных станций с фазированной решеткой;

10 контрольных станций захвата цели.

Стоимость пуска одной ракеты составляет около $3 млн.

Patriot PAC-3 поступил на вооружение в 2001 году. Вероятность поражения тактической ракеты одной ракетой и без помех составляет 0,6-0,8, самолета – 0,8-0,9.

Максимальная скорость цели – 1 600 м в секунду. Высота поражения баллистических целей составляет до 15 км.

Недостатком Patriot PAC-3 считается то, что его режим нуждается в специальном спутнике, находящемся на орбите. Такой спутник должен заранее передать координаты ракеты и траекторию ее полета на локационную станцию комплекса.

В каких странах используют Patriot

По данным компании-производителя Raytheon, ЗРК Patriot уже закуплены рядом стран мира, в том числе и соседями Украины. Так, в сентябре 2020 года первая система этого ЗРК была доставлена ​​в Румынию.

Сумма соглашения, достигнутого в 2017 году между США и Румынией о покупке ЗРК, составляет $3,9 млрд.

Польша договорилась о закупке Patriot у США еще в 2018 году. Стоимость сделки – $4,75 млрд.

Комплексы MIM-104 Patriot с 1989 года находятся на вооружении и германского Бундесвера. Кроме Германии и Румынии, в Европе MIM-104 Patriot находятся на вооружении армий Нидерландов, Греции, Испании.

ЗРК Patriot в Украине

О том, что Украина получила первые ЗРК Patriot, стало известно в середине апреля 2023 года. Этому предшествовали учения украинских военных, которые за рубежом осваивали новые системы.

Как отмечали в украинском Министерстве обороны, системы ПВО Patriot поступили от США, Нидерландов и Германии. Теперь они защищают небо от ударов российских ракет и беспилотников.

Известно, что Patriot уничтожали аэробалистические ракеты Кинжал в небе над Киевской областью. Российская пропаганда долгое время утверждала, что этим ракетам “аналогов нет”, однако системы Patriot разрушили этот миф.

Как объяснял в комментарии Фактам ICTV военно-политический обозреватель Александр Коваленко, ЗРК Patriot на сегодняшний день является одним из самых современных зенитно-ракетных комплексов.

Он уже довольно долго показывает высокую эффективность по уничтожению различных ракет как средней, малой, так и большой дальности. То есть у этих комплексов есть боевой опыт.

Кроме того, ЗРК Patriot регулярно модернизировался в соответствии с потребностями современной войны. Поэтому даже несмотря на то, что комплекс поступил на вооружение еще в 1980-х годах, технически и технологически он остается достаточно современным и эффективным.

Украинские военные успешно интегрировали системы Patriot в существующую систему противовоздушной обороны Украины, которая ранее полностью зависела от советских образцов – зенитно-ракетных комплексов малой, средней и большой дальности С-300, ЗРК Бук и других.

В настоящее время союзники активно обсуждают возможность предоставления Украине дополнительных систем ПВО.

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