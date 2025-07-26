Литва планує виділити до 30 млн євро на закупівлю систем Patriot для України

Литва оголосила про намір долучитися до спільного фінансування закупівлі американських систем протиповітряної оборони Patriot для України. Країна планує виділити на це до 30 мільйонів євро.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook міністерка оборони країни Довілє Шакалєнє.

Patriot для України: Литва готова профінансувати

Під час візиту до США разом із колегами з країн Балтії вона зазначила, що Литва готова зробити свій внесок у зміцнення ППО України, особливо у постачання далекобійних систем Patriot виробництва США.

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– Я висловила підтримку рішенню президента Дональда Трампа щодо постачання Україні зброї американського виробництва, що повністю фінансується союзниками по НАТО. Литва також готова зробити свій внесок у постачання систем Patriot Україні. На цю мету плануємо виділити до 30 млн євро, – наголосила Довілє Шакалєнє.

Окрім підтримки України, Литва також активно інвестує у зміцнення власної безпеки: лише цього року планує відкрити нову інфраструктуру та навчальні бази для американських військових на суму понад 200 мільйонів доларів.

Нагадаємо, Україна офіційно отримала підтвердження на три із 10 необхідних систем протиповітряної оборони Patriot.

Зеленський підтвердив, що наразі є офіційні домовленості з Німеччиною на дві системи та з Норвегією на одну.

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