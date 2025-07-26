В Казахстане разбился военный вертолет: привлечена авиация и дроны

В Казахстане разбился военный вертолет Eurocopter EC-145, для его поиска спасатели привлекли авиацию и подводные беспилотники.

Об этом сообщает МЧС Казахстана.

Авиакатастрофа в Казахстане 25 июля: что известно

Вчера, 25 июля, в Алматинской области с радара исчез военный вертолет EC-145 Сил воздушной обороны.

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По предварительным данным, на борту находились три члена экипажа.

В МЧС РК отметили, что вертолет вылетел из Лугового и перестал выходить на связь в районе Отара.

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям сегодня утром, 26 июля, обнаружили остатки вертолета, но поисково-спасательная операция по установлению обстоятельств инцидента с вертолетом продолжается.

На месте работают спасатели МЧС, также задействованы эхолоты, БПЛА и подводные дроны для тщательного обследования места катастрофы.

— К поисково-спасательной операции привлечено около 200 человек личного состава, 40 единиц техники, 15 плавсредств, 4 кинологических расчета и 2 воздушных судна МЧС, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Причины катастрофы устанавливают специальные комиссии.

Фото: МЧС Казахстана

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