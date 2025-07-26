У Казахстані розбився військовий вертоліт: залучено авіацію та дрони
У Казахстані розбився військовий вертоліт Eurocopter EC-145, для його пошуку рятувальники залучили авіацію та підводні безпілотники.
Про це повідомляє МНС Казахстану.
Авіакатастрофа в Казахстані 25 липня: що відомо
Вчора, 25 липня, в Алматинській області з радара зник військовий гелікоптер EC-145 Сил повітряної оборони.
За попередніми даними, на борту перебували три члени екіпажу.
У МНС РК зазначили, що вертоліт вилетів із Лугового та перестав виходити на зв’язок у районі Отара.
Співробітники Міністерства з надзвичайних ситуацій сьогодні зранку, 26 липня, виявили залишки вертольоту, але пошукво-рятувальна операція щодо встановлення обставин інциденту з гелікоптером триває.
На місці працюють рятувальники МНС, також задіяно ехолоти, БпЛА та підводні дрони для ретельного обстеження місця катастрофи.
— До пошуково-рятувальної операції залучено близько 200 осіб особового складу, 40 одиниць техніки, 15 плавзасобів, 4 кінологічні розрахунки та 2 повітряні судна МНС, – повідомили в пресслужбі відомства.
Причини катастрофи з’ясовують спеціальні комісії.