Самолет Ан-24 разбился в Амурской области России: на борту было 46 человек
В четверг, 24 июля, на территории Амурской области России произошла авиакатастрофа. Потерпел крушение пассажирский самолет Ан-24.
На борту было 46 человек, включая членов экипажа, сообщают российские СМИ.
В РФ разбился пассажирский самолет Ан-24
Согласно предварительной информации, инцидент произошел к юго-востоку от города Благовещенск.
Самолет Ан-24 принадлежал авиакомпании Ангара и выполнял внутренний рейс по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тинда.
Связь с воздушным судном исчезла за несколько километров до прибытия в Тинду.
Поисковые группы обнаружили обломки самолета в лесной местности примерно в 15 километрах от Тынды.
По сообщениям экстренных служб РФ, самолет полностью разрушен. Предварительно сообщалось, что информация о погибших или пострадавших не поступала.
Впоследствии источники российских СМИ заявили, что в результате авиакатастрофы никто не выжил. На борту находилось 46 человек. Известно, что самолет скрылся с радаров около 08:30 по местному времени.
После этого очевидцы сообщили о падении воздушного судна и возможном пожаре в районе леса.
Что известно о причинах авиакатастрофы
Пока официальной версии причин трагедии нет. Рассматривается несколько возможных сценариев.
Среди них:
- техническая неисправность;
- человеческий фактор;
- сложные погодные условия.
Для установления обстоятельств на место крушения отправилась специальная комиссия.