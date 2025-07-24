Самолет Ан-24 разбился в Амурской области России: на борту было 46 человек

В четверг, 24 июля, на территории Амурской области России произошла авиакатастрофа. Потерпел крушение пассажирский самолет Ан-24.

На борту было 46 человек, включая членов экипажа, сообщают российские СМИ.

В РФ разбился пассажирский самолет Ан-24

Согласно предварительной информации, инцидент произошел к юго-востоку от города Благовещенск.

Сейчас смотрят

Самолет Ан-24 принадлежал авиакомпании Ангара и выполнял внутренний рейс по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тинда.

Связь с воздушным судном исчезла за несколько километров до прибытия в Тинду.

Поисковые группы обнаружили обломки самолета в лесной местности примерно в 15 километрах от Тынды.

По сообщениям экстренных служб РФ, самолет полностью разрушен. Предварительно сообщалось, что информация о погибших или пострадавших не поступала.

Впоследствии источники российских СМИ заявили, что в результате авиакатастрофы никто не выжил. На борту находилось 46 человек. Известно, что самолет скрылся с радаров около 08:30 по местному времени.

После этого очевидцы сообщили о падении воздушного судна и возможном пожаре в районе леса.

Что известно о причинах авиакатастрофы

Пока официальной версии причин трагедии нет. Рассматривается несколько возможных сценариев.

Среди них:

техническая неисправность;

человеческий фактор;

сложные погодные условия.

Для установления обстоятельств на место крушения отправилась специальная комиссия.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.