Хакери зламали системи Аерофлоту: скасовано понад 40 рейсів

Найбільша російська авіакомпанія Аерофлот повідомила про скасування понад 40 рейсів через збій у роботі інформаційних систем.

Відповідальність за атаку на системи Аерофлоту взяли на себе проукраїнські хакерські угруповання Silent Crow та Кіберпартизани BY.

Про це повідомляє пресслужба Аерофлоту та Reuters.

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Хаос у Шереметьєво та масові скасування рейсів

У московському аеропорту Шереметьєво, де базується Аерофлот, виник затор – там зібралися сотні пасажирів скасованих рейсів, які не можуть вилетіти з Москви.

Обміняти квиток або повернути гроші за нього можна тільки через колцентр.

Представники авіакомпанії просять пасажирів скасованих рейсів покинути Шереметьєво.

Скасовано, зокрема, рейси до Єкатеринбурга, Челябінська, Ставрополя, Мінеральних Вод, кілька рейсів до Санкт-Петербурга, низки інших міст Росії, а також Мінська та Єревана.

Спочатку Аерофлот повідомив про скасування 42 пар рейсів, потім ще семи. Також повідомляється про скасування кількох рейсів у калінінградському аеропорту Храброво.

Хакери з двох угруповань заявили, що під час операції, яка тривала близько року, проникли в корпоративну мережу, змогли отримати доступ до масиву даних історії перельотів і систем контролю за персоналом, а також до записів телефонних розмов всередині компанії.

Згідно з твердженнями, хакерам вдалося знищити тисячі серверів авіакомпанії, скомпрометувати всі критичні корпоративні системи та отримати контроль над персональними комп’ютерами керівництва компанії.

— Всі ці ресурси тепер недоступні або знищені, відновлення потребуватиме, можливо, десятків мільйонів доларів. Збиток – стратегічний, – йдеться в повідомленні від імені Silent Crow.

В Аерофлоті ці твердження поки що не коментували.

Національний перевізник не надав додаткових подробиць про причину проблеми та час, необхідний для її усунення.

Джерело : Радіо Свобода

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