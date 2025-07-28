Нарушение воздушного пространства Литвы: НАТО заверяет в поддержке союзников
Страны НАТО внимательно следят за ситуацией, связанной с вторжением в воздушное пространство Литвы предположительно российских дронов с территории Беларуси.
НАТО о вторжении БПЛА РФ в Литву
Как заявил официальный представитель НАТО в комментарии Европейской правде, в настоящее время продолжаются национальные расследования.
— Мы внимательно следим за ситуацией, — заявил официальный представитель НАТО в ответ на вопрос журналистов.
По его словам, НАТО работает вместе с союзниками, чтобы обеспечить общую безопасность стран.
Он утверждает, что НАТО остается преданным и непоколебимым в миссии защищать каждого союзника.
В понедельник, 28 июля, Литва официально заявила, что в ее воздушное пространство залетел беспилотник неизвестного типа, вероятно, с территории Беларуси.
Недавно произошел похожий инцидент со страной. В четверг, 10 июля, в Литву залетел российский дрон Гербера с территории Беларуси. После этого Литва передала Беларуси ноту протеста.