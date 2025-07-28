Порушення повітряного простору Литви: НАТО запевняє у підтримці союзників

Країни НАТО уважно спостерігають за ситуацією, яка стосується вторгнення в повітряний простір Литви ймовірних російських дронів з території Білорусі.

НАТО про вторгнення БпЛА РФ у Литву

Як заявив офіційний представник НАТО у коментарі Європейській правді, наразі тривають національні розслідування.

– Ми уважно стежимо за ситуацією, – заявив офіційний представник НАТО у відповідь на запитання журналістів.

За його словами, НАТО працює разом з союзниками, щоб забезпечити спільну безпеку країн.

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Він стверджує, що НАТО залишається відданим і непохитним у місії захищати кожного союзника.

У понеділок, 28 липня, Литва офіційно заявила, що в її повітряний простір залетів безпілотник невідомого типу, ймовірно, з території Білорусі.

Нещодавно відбувся схожий інцидент з країною. У четвер, 10 липня, до Литви залетів російський дрон Гербера з території Білорусі. Після цього Литва передала Білорусі ноту протесту.

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