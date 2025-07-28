В Литве заявили, что в воздушное пространство страны залетел беспилотник неустановленного типа с территории Беларуси.

Об этом сообщает литовский вещатель LRT со ссылкой на полицию и министра обороны страны.

В понедельник, 28 июля, в Литве местные жители заметили беспилотник, который, вероятно, влетел на территорию Литвы из Беларуси.

Представитель Национального центра кризисного управления Дариус Бута заявил, что дрон заметили на высоте около 200 метров. Летательный аппарат видели вблизи Вильнюса.

– Полиция активировала все силы, проинформированы все службы. Жители, которые заметили дрон, призываются немедленно сообщать 112, ни в коем случае не приближаться к нему. Тип дрона не установлен, – заявил Бута.

В социальных сетях литовцы писали, что видели дрон в приграничной зоне около 5:00.

Один из очевидцев рассказал, что беспилотник летел с громким звуком в районе Вильнюса Шнипишкес около 4:40.

Глава Минобороны Литвы Довиле Шакалиене в комментарии LRT заявила, что тип аппарата еще определяют.

– Сегодня благоприятные погодные условия для воздушных шаров, которыми контрабандисты перевозят свои товары. Мы еще не можем точно определить, о каком типе объекта или объектов идет речь. Учитывая, что в Беларуси готовятся к учениям, вероятность любых инцидентов, в том числе и непреднамеренных, возрастает, – отметила Шакалиене.

Она отметила, что инцидент обсудят с президентом и подумают, как усилить готовность к подобным ситуациям.

Напомним, 10 июля в Литву с территории Беларуси попал российский беспилотник БПЛА Гербера. После инцидента Вильнюс передал Минску ноту протеста.

