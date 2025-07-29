От БпЛА до микросхем: Беларусь наращивает оборонное производство для нужд РФ

Беларусь усиливает оборонное производство по заказу РФ. Об этом сообщают аналитики Службы внешней разведки Украины.

Белорусский ВПК для нужд армии РФ: что известно

На фоне полномасштабной агрессии России против Украины Беларусь активизировала производство оборонной продукции, ориентированной на нужды российского военно-промышленного комплекса.

Из-за санкционного давления и ограничения поставок Москва ищет альтернативные источники компонентов, в частности для дронов и ракетного вооружения, и все активнее привлекает к этому сотрудничеству Минск.

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Сейчас проекты с военным потенциалом стали приоритетными в инновационной стратегии страны, которая ранее фокусировалась на гражданских отраслях — от агротехники до фармацевтики.

По плану правительства Беларуси, строительство предприятий ВПК предусматривает максимально сжатые сроки, обычно в течение одного-полутора лет.

Одним из примеров является завод композитных элементов для БпЛА, созданный на базе НПЦ многоцелевых беспилотных комплексов.

После полномасштабного вторжения России в Украину в течение одного года завод был возведен, оснащен и уже в феврале 2025 года запущен. С марта он работает на полную мощность.

Похожая ситуация на предприятии Зенит-БелОМО, где налаживают выпуск прицельных устройств и автокомпонентов. Ввод производственных линий запланирован на август, а полная загрузка — до конца года. Основным потребителем продукции станут Россия и страны СНГ.

Кроме того, на белорусском заводе Интеграл также расширяют мощности для изготовления микросхем двойного назначения, которые потенциально могут использоваться в системах наведения российских ракет типа Х-101. Новый цех должны ввести в эксплуатацию в декабре, а в 2026 году вывести на полную производительность.

Поэтому инвестиции в ВПК в Беларуси опережают гражданские проекты как по темпам, так и по финансированию.

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