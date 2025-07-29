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Марина Мелехова, редактор стрічки
3 хв.

Від БпЛА до мікросхем: Білорусь нарощує оборонне виробництво для потреб РФ

вертоліт
Фото: Getty Images

Білорусь посилює оборонне виробництво на замовлення РФ. Про це повідомляють аналітики Служби зовнішньої розвідки України.

Білоруський ВПК для потреб армії РФ: що відомо

На тлі повномасштабної агресії Росії проти України Білорусь активізувала виробництво оборонної продукції, орієнтованої на потреби російського військово-промислового комплексу.

Через санкційний тиск та обмеження постачань Москва шукає альтернативні джерела компонентів, зокрема для дронів та ракетного озброєння, і дедалі активніше залучає до цієї співпраці Мінськ.

Зараз дивляться

Наразі проєкти з військовим потенціалом стали пріоритетними в інноваційній стратегії країни, яка раніше фокусувалася на цивільних галузях – від агротехніки до фармацевтики.

За планом уряду Білорусі, будівництво підприємств ВПК передбачає  максимально стислі терміни, зазвичай протягом одного-півтора року.

Одним із прикладів є завод композитних елементів для БпЛА, створений на базі НПЦ багатоцільових безпілотних комплексів.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну протягом одного року завод був зведений, оснащений і вже в лютому 2025 року запущений. З березня він працює на повну потужність.

Схожа ситуація на підприємстві Зеніт-БелОМО, де налагоджують випуск прицільних пристроїв і автокомпонентів. Запровадження виробничих ліній заплановано на серпень, а повне завантаження — до кінця року. Основним споживачем продукції стануть Росія та країни СНД.

Крім того, на білоруському заводі Інтеграл також розширюють потужності для виготовлення мікросхем подвійного призначення, які потенційно можуть використовуватися в системах наведення російських ракет типу Х-101. Новий цех мають ввести в експлуатацію в грудні, а у 2026 році вивести на повну продуктивність.

Тож інвестиції у ВПК у Білорусі випереджають цивільні проєкти як за темпами, так і за фінансуванням.

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