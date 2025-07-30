Более 1 400 отключений за месяц: Россия массово блокирует интернет в десятках регионов

В июле 2025 года на территории Российской Федерации зафиксировали 1 470 случаев отключения интернета — это абсолютный антирекорд за месяц.

Об этом сообщили в Службе внешней разведки.

Россия массово блокирует интернет: что известно

Масштаб и регулярность таких сбоев являются беспрецедентными. Если раньше проблемы со связью носили локальный характер и длились несколько часов или суток, то сейчас перебои происходят почти ежедневно в десятках регионов.

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По данным мониторинговых источников, в июне перебои связи охватили 77 регионов, из которых 47 были полностью отрезаны от сети. В июле к ним добавилось еще 18. Отключения фиксировали в Липецкой, Владимирской, Московской областях, Красноярском крае, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижегородской, Свердловской, Тюменской областях, а также в отдаленных регионах — Приморье, Сахалине и Камчатке.

Сбоям подвергаются как мобильные, так и проводные сети, что затрудняет или делает невозможным финансовые транзакции, навигацию и доступ к онлайн-услугам. Граждане вынуждены адаптироваться к жизни без стабильной связи, а жалобы на ситуацию могут обернуться угрозами мобилизации.

Официально власти РФ объясняют ограничения оперативной обстановкой в регионах, не предоставляя деталей. По оценкам экспертов, настоящей целью является усиление контроля над информационным пространством и блокирование источников, которые могут не соответствовать кремлевской риторике.

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